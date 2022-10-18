На месте падения Су-34. Фото: t.me/mk_ru/16140

18 октября 2022, 17:05

Трехдневный траур объявлен из-за гибели 14 человек в Ейске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело еще одного погибшего спасатели извлекли из-под завалов дома в Ейске, поисково-спасательные работы на месте крушения самолета завершены. В Ейском районе объявлен трехдневный траур, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 октября в Ейске упал бомбардировщик Су-34 около девятиэтажного жилого дома в Ейске, пожар охватил несколько подъездов. Минувшей ночью глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что при крушении самолета погибли три человека. В МЧС отметили, что пожар возник из-за разлива горючего.

Спасатели при разборе завалов на месте падения Су-34 в Ейске обнаружили еще погибшего, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Трагедия унесла жизни 14 человек", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. 

На месте крушения военного самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В Ейском районе объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей, сообщила администрация сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Сегодня эксперты должны провести оценку дома, сообщила администрация Краснодарского края. "При благоприятных условиях и положительном заключении специалистов, мы приступим к восстановлению разрушенных пролетов второго, третьего и четвертого подъездов. Постараемся сделать все, чтобы вы как можно быстрее вернулись в свои квартиры. Поможем получить средства на ремонт. А пока предоставим вам максимально комфортные условия", – процитировала администрация слова Кондратьева. По предварительным данным, ремонт может занять в зависимости от степени повреждений от 1 до 5 месяцев.

Пострадавшие получат материальную помощь от 10 тыс. до 400 тыс. рублей. Выплаты начнут перечислят с 19 октября, также сообщила администрация региона.

Напомним, после крушения Су-34 в Ейске в многоэтажном доме были обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы дома были эвакуированы в три пункта временного размещения. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались.

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Примечание:

"Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий", "Военный самолет упал около жилого дома в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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