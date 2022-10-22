Власти отчитались о выплатах жителям Ейска после крушения самолета

22 октября 2022, 22:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начаты выплаты жителям Ейска, чьи квартиры были уничтожены при крушении военного самолета, 74 человека уже получили по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. В больницах остаются 13 пострадавших, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

17 октября Су-34 упал около девятиэтажного дома на углу улиц Коммунистическая и Красная в городе Ейск Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

Первым жильцам пострадавшего дома в Ейске перечислили по 100 тысяч рублей при полной утрате имущества на каждого члена семьи, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получили 74 человека. Всего приняли 251 заявление от жильцов 97 квартир. Оформлены дела и готовы к выплате – 110 пострадавшим", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале оперштаба.

319 жильцов получили выплаты по 10 тысяч рублей. "Всего на эту выплату приняли 792 заявления. Оформлены дела и готовы документы на 409 человек", - указано в сообщении

Всего на компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделили 67 миллионов рублей, сообщил оперштаб.

Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших в результате падения самолёта, в больницах остаются 13 человек, указано в другом сегодняшнем сообщении Telegram-канале оперштаба. В частности, в Ейской ЦРБ лечение проходят семь пациентов, все средней степени тяжести. В детской краевой клинической больнице находится один ребенок в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 лечатся четыре пациента, в том числе один ребенок, еще одна пациентка находится в перинатальном центре Краснодара.

Ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения истребителя-бомбардировщика Су-34, начнется через две недели и завершится весной 2023 года, заверил 20 октября губернатор Вениамин Кондратьев.

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