Власти озвучили сроки восстановления поврежденной многоэтажки в Ейске

20 октября 2022, 13:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения истребителя-бомбардировщика Су-34, начнется через две недели и завершится весной 2023 года, заверил губернатор Вениамин Кондратьев. Жильцам многоэтажки начали перечислять единовременную выплату в качестве помощи.

Как информировал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 октября сообщил, что в квартиры поврежденного взрывом дома вернулись 137 семей. 19 октября стало известно, что появился риск обрушения балконов двух этажей в подъезде многоэтажки в Ейске, поврежденной при крушении самолета Су-34.

17 октября Су-34 упал около девятиэтажного дома на углу улиц Коммунистическая и Красная в городе Ейск Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали, 25 из них госпитализированы. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

Восстановление жилья жителям пострадавших подъездов в многоквартирном доме в Ейске будет завершено к маю 2023 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Заключение экспертов из Ейска – третий подъезд разбирать будут полностью, второй и четвертый – частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более семи тысяч квадратных метров. Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства", – написал Кондратьев сегодня в своем Telegram-канале.

Ситуация осложняется тем, что с двух сторон жилые подъезды, добавил губернатор. "На протяжении всего срока восстановления дома, люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания", – подчеркнул он.

В пункте временного размещения остаются 11 человек. Жильцам пострадавшего дома в Ейске начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Всего принято 332 заявления от жителей 141 квартиры, информировала сегодня администрации Ейского района на своем сайте.

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