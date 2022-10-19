Угроза обрушения балконов возникла в поврежденной многоэтажке в Ейске

19 октября 2022, 14:04

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Появился риск обрушения балконов двух этажей в подъезде многоэтажки в Ейске, поврежденной при крушении самолета, указал замруководителя департамента строительства Кубани. В квартиры вернулись уже 423 человека, отчитался краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в квартиры поврежденного взрывом дома вернулись 137 семей. Подача газа в дом возобновлена, а подача тепла начнется 19 октября, пообещал он. Ранее Кондратьев сообщил, что планируется восстановить дом, а не сносить его. Он добавил, что жильцы непострадавших частей дома, включая первый и с пятого по десятый подъезды, могут вернуться домой, а власти ожидают заключение экспертов по повреждениям второго, третьего и четвертого подъездов.

17 октября бомбардировщик Су-34 упал около девятиэтажного дома на углу улиц Коммунистическая и Красная, пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали, 25 из них госпитализированы. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим - от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. Выплаты начнут перечислят с 19 октября, сообщила администрация края.

Угроза обрушения балконов возникла в четвертом подъезде дома, сообщил замруководителя Департамента строительства Кубани Иван Горобец. "Есть вероятность обрушения балконов на третьем и четвёртом этажах в четвёртом подъезде. Плита проседает на глазах", - сказал Горобец.

По его словам, находиться сейчас в здании небезопасно, пишет сегодня издание Life.ru.

При этом 423 человека уже вернулись в 186 квартир поврежденного дома в Ейске, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем Telegram-канале. "Полностью обеспечена подача света, газа, воды. Также специалисты восстанавливают уличную проводку, организовывают подачу теплоснабжения", - отмечается в публикации оперштаба.

По словам главы Ейского района Романа Бублика, жильцов второго, третьего и четвертого подъездов "на данный момент не будут пускать в подъезды", уточнил оперштаб.

Первые похороны погибших пройдут 20 октября, в полдень семь членов семьи Ищенко похоронят на новом кладбище Ейска, отметили краевые власти. "Расходы по организации похорон погибших жителей дома по ул. Коммунистической оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района. Максимальный размер выделяемых денежных средств составляет 50 тысяч рублей на человека", - говорится в публикации.

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