137 семей из поврежденного дома в Ейске вернулись в свои квартиры

19 октября 2022, 09:06

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В семи подъездах дома, разрушенного после падения самолета, подключены коммуникации, 137 семей уже вернулись в свои квартиры, отчитался губернатор Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", бомбардировщик Су-34 упал вечером 17 октября в Ейске около девятиэтажного жилого дома на углу улиц Коммунистическая и Красная, пожар охватил несколько подъездов. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались. Всего погибли 15 человек. 43 человека пострадали, 25 из них госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщила замгубернатора Кубани Анна Минькова.

Основные коммуникации подключены к семи подъездам поврежденного дома, жители начали возвращаться в свои квартиры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня", - написал глава региона в своем Telegram-канале 17 октября в 19:18 мск. Пост набрал к 09:00 мск 24,7 тысячи просмотров.

Ранее Кондратьев, ссылаясь на строительных экспертов, сообщил о планах восстановить поврежденный дом, а не сносить его. Он добавил, что жильцы непострадавших частей дома, включая первый и с пятого по десятый подъезды могут вернуться домой. Власти ожидают заключение экспертов по повреждениям второго, третьего и четвертого подъездов дома, пишет "Интерфакс".

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