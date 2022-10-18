Власти озвучили размер компенсаций пострадавшим в Ейске

18 октября 2022, 11:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семьям погибших в результате ЧП с бомбардировщиком в Ейске выплатят по миллиону рублей, пострадавшие получат компенсации за вред здоровью и утрату имущества, пообещали власти Краснодарского края. Более 500 жильцов разрушенного дома переехали к родственникам, 23 человека – в пункт временного размещения.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 17 октября в Ейске около девятиэтажного жилого дома упал бомбардировщик Су-34. По данным Минздрава России, погибли 13 человек, ранения получили еще 19. После крушения самолета, были эвакуированы 360 человек. Инцидент с военным самолетом стал вторым в Ейске за последние четыре года.

Власти Краснодарского края окажут финансовую помощь семьям погибших в результате пожара в многоэтажном доме после падения самолета, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона. 1 млн рублей – для семей погибших. 400 тысяч рублей – для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества", – привел сегодня ее слова "Интерфакс".

Минькова уточнила, что пострадал только один дом. Для помощи пострадавшим в Центральной районной больнице развернуто восемь операционных. Для помощи пострадавшим в общей сложности задействовано 14 бригад скорой помощи из Ейской, Щербиновской и Староминской ЦРБ, добавила она.

Сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавшие, которые получили легкий вред здоровью, получат по 200 тысяч рублей. А при частичной утере имущества будет выплачено по 50 тысяч рублей.

Власти возьмут на себя оплату похорон погибших в результате крушения самолета в Ейске, заявил глава Ейского района Роман Бублик. "Однозначно, будем людям помогать. Какая-то часть [оплаты похорон] будет за счет города и района, какая-то – за счет края", – привел сегодня ТАСС его слова.

После крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске в пунктах временного размещения находятся 23 человека, в том числе шесть детей. Эвакуированные обеспечены всем необходимым. На момент инцидента в многоэтажном доме были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По состоянию на 09.00 мск у родственников и знакомых размещен 501 человек, в том числе 62 ребёнка. Средняя школа N7, расположенная вблизи места крушения самолета, закрыта. Учебный процесс в ней временно приостановлен. В Ейске работают волонтеры, развернут пункт приема гуманитарной помощи, сказано в другом сообщении оперштаба.

К обследованию пострадавшего дома планируется приступить в течение суток, когда работу на месте ЧП завершат сотрудники Следкома. Решение о дальнейшей судьбе дома будет принято после его обследования экспертами, отметил оперштаб.

Напомним, по данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

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