Инцидент с военным самолетом стал вторым в Ейске за последние четыре года

18 октября 2022, 08:01

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Падению бомбардировщика Су-34 в Ейске предшествовало ЧП с истребителем МиГ-29 в декабре 2018 года, когда запасные топливные баки самопроизвольно отделились от самолета и упали в промышленной зоне.

Как сообщал "Кавказский узел", бомбардировщик Су-34 упал вечером 17 октября в Ейске около девятиэтажного жилого дома на углу улиц Коммунистическая и Красная. По данным Минздрава России на утро 18 октября, погибли 13 человек, ранения получили еще 19. Минувшей ночью спасатели завершили разбор завалов на месте крушения самолета, были эвакуированы 360 человек.

Инциденту с крушением бомбардировщика Су-34 в Ейске предшествовало падение 20 декабря 2018 года топливных баков истребителя МиГ-29 при полете в черте города. По данным пресс-службы Южного военного округа, ЧП случилось при взлете самолета с аэродрома Центра боевого применения.

"Произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне", – привел 20 декабря 2018 года "Интерфакс" слова сотрудника экстренных служб.

Самолет тогда благополучно приземлился, никто не пострадал. "Баки с топливом МиГ-29 действительно упали на территории Ейского городского поселения, но упали в промышленной зоне, поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали. В результате происшествия угрозы возгорания также не было. Под охрану баки взяла военная комендатура", – привело 20 декабря 2018 года РБК слова начальника отдела ГУ и ЧС администрации Ейского района Виталия Часовских.

Напомним, после крушения Су-34 в Ейске эвакуированные жильцы многоэтажного дома были доставлены в три пункта временного размещения. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

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