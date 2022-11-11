Жители села в Грузии выступили против добычи руды

11 ноября 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сельчане опасаются разрушения домов и загрязнения окружающей среды в связи с намерением компании RMG Gold вести добычу руды близ села Мушевани Болнисского муниципалитета открытым способом. Они решили перекрыть дорогу технике компании.

Как писал "Кавказский узел", компания RMG Gold в 2014 году добивалась права разработки участка в Сакдриси, однако суд Тбилиси 3 июня 2014 года обязал вернуть золотому руднику в Сакдриси-Качагиани статус памятника культуры и приостановил действие решения Минкультуры, по которому компания получила право вести работы на этой территории. Попытка компании начать разработку привела к массовым протестам, проводились и акции в защиту добычи золота.В 2015 году году "Фонд спасения Дманиси", созданный представителями грузинской оппозиции и НПО выиграл тендер на аренду участка земли около карьеров золотодобывающей компании RMG Gold близ села Сакдриси, чтобы помешать золотодобыче.

В селе Мушевани Болнисского муниципалитета население протестует против добычи руды открытым способом. Жители Мушевани договорились установить дежурство на въезде в село и не пропускать на территорию тяжелую технику золотодобывающей компании. Кроме того, население предлагает переговоры компании и правительству, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Сельчане выразили опасения за свои дома. "В соседних селах, где путем взрывов добывали золото, многие дома были повреждены. Мы не хотим, чтобы в Мушевани не повторилось то же самое"", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова местного жителя в эфире телекомпании.

"Мой дом такой старый, что не выдерживает этих взрывов. В доме подрастает шестеро детей, моя сестра и мой брат. Дедушка оставил нам этот дом, и я не хочу, чтобы кто-то зарабатывал, а мы останемся бездомными", - заявил молодой человек.

Интересы сельского населения защищает НПО "Центр социальной справедливости", представители организации побывали сегодня в селе. Они сообщили, что представили свои комментарии относительно добычи в Мушевани в Национальное агентство по окружающей среде с соблюдением всех сроков, но их комментарии не были приняты. Также представители организации добавили, что так как часть населения села не знает грузинского языка (по данным переписи населения за 2002 год 99% жителей села азербайджанцы - Прим. "Кавказского узла"), им сложно общаться с представителями компании и они подписывают договор.

Компания RMG Gold начинает осваивать новые области добычи золота и меди, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе. "Похоже, что руда возле села Казрети полностью выработана и после разрушения этого места компания теперь перемещается в новые районы для добычи. Ее первой целью село Мушевани, расположенное на севере Казрети. Компания обязательно переедет и в другие деревни. Предварительно выданная компании лицензия подразумевает получение права на добычу на территории 900 га", - сказала она.

По ее словам, власти приняли экологическое решение без должного исследования и изучения вопроса, должного общения с населением и защиты интересов жителей и дали добро компании на добычу. "Компания попыталась взять на себя социальную ответственность только один раз", - подчеркнула она. По ее словам, RMG Gold пообещала решить проблемы сельчан с водоснабжением, однако"как только компания увидела, что население не идет на сделку, отказался и от этого".

Микеладзе считает, что эта система меморандумов на самом деле является наихудшей практикой компаний, заменяющих государство и использующих социальную уязвимость общества.

"Когда государство не выполняет своих основных обязательств - не строит детские сады, водопроводы, дороги, школы - к вам приходит лощеный бизнесмен, обещает заполнить эти инфраструктурные пустоты и делает это за счет разрушения вашей среды обитания. После отказа подписать меморандум ни государство, ни компания даже не пытались общаться с общественностью. В компании, наверное, считают, что с этим одним селом, где проживают нацменьшинства, все равно ничего не получится сделать. Как известно, влияние этой компании в этом регионе очень сильно", - добавила она.

В июне 2012 году российское ЗАО "Капитал групп" приобрело в Грузии активы золотодобывающего ООО "Кварцит" и АО "Маднеули" по добыче и экспорту меди у горнодобывающей компании GeoProMining за 120 миллионов долларов, после чего они сменили названия на RMG Gold и RMG Copper. RMG Gold также является "дочкой" "Капитал груп" и единственным в стране производителем и экспортером золота. Оппозиция, в частности партия "Единое национальное движение" не раз заявляла о том, что компания RMG Gold "входит в сферу интересов олигархического клана Бидзины Иванишвили", сообщило 2 июля издание "Новости Грузия".

Жители села занимаются сельским хозяйством и зависят от земельных, водных ресурсов и состояния пастбищ, которые в связи с планируемой добычей полезных ископаемых могут подвергнуться загрязнению, указала Микеладзе.

По ее словам, вопрос будет решаться в суде, однако важна и общественная поддержка. "Для победы таких экологических протестов решающее значение имеет широкая общественная поддержка. Я надеюсь, что этот протест вызовет интерес у других экологических и гражданских активистов и общественных деятелей", - заявила Микеладзе.

Акции протеста против строительства Намахванской ГЭС, которые продолжались с конца 2020 года, вынудили турецкую компанию "Энка" в сентябре 2021 года отказаться от планов строительства. Жители села Намахвани опасались, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что производство Georgian Manganese ("Грузинский марганец") наносит огромный ущерб их домам. К 18 мая число участников голодовки возросло до пяти. Протестующие потребовали от компании Georgian Manganese возмещения ущерба, причиненного в результате добычи марганца. По словам участников акции протеста, компания обнаружила залежи марганца на участке села Шукрути, на котором расположены жилые дома. После того, как началась добыча марганца, их дома стали разрушаться и находятся в аварийном состоянии.

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