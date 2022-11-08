Число претендентов на пост главы Краснодара сократилось до пяти

08 ноября 2022, 18:54

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Конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы Краснодара.

Как сообщал "Кавказский узел", занять должность мэра Краснодара высказали желание 14 человек.

Конкурсная комиссия сократило число кандидатов после первого этапа отбора до пяти, сообщила пресс-служба администрации города.

"Конкурс проходил в два этапа. На первом комиссия оценила документы, которые представили кандидаты, а затем состоялось индивидуальное собеседование, в ходе которого члены комиссии оценивали профессиональные и личностные качества участников конкурса по десятибалльной шкале", - приводятся в релизе, опубликованном сегодня на сайте администрации Краснодара, слова члена конкурсной комиссии, начальника юридического отдела гордумы Кирилла Перцева.

В завершение второго этапа конкурса комиссия приняла решение о представлении в городскую Думу Краснодара пятерых кандидатов на должность главы города.

По итогам конкурсного отбора на должность главы претендуют председатель Межрегиональной общественной организации по защите прав граждан "Правовое государство", главный редактор "Правовая-Россия. РФ", директор ООО "Инвестор" Ахмед Бесленей, заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края Евгений Наумов, временно неработающий Николай Павелко, депутат Думы Краснодара, директор МБУ культуры "Центр культурного развития "Карасунский" Павел Попов и директор ООО "СтройГенПлан" Геннадий Потапов.

Голосование по этим кандидатурам назначено на 9 ноября на внеочередное заседание городской Думы .

Напомним, что ранее Краснодар возглавлял Андрей Алексеенко, который провел на этом посту девять месяцев. После он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.19 августа стало известно, что Алексеенко назначен председателем совета министров в военно-гражданской администрации Харьковской области, которую покинул, по данным "КП-Кубань", 10 сентября.

Ранее, 22 декабря 2021 года в доме и рабочем кабинете Алексеенко прошли обыски. Следком сообщил, что Алексеенко задержан по делу о получении взятки на посту первого вице-губернатора Кубани. По версии следствия, он получил взятку за содействие в вводе эксплуатацию многоквартирного дома, который был построен с нарушениями. "Единая Россия" приостановила членство Алексеенко в партии. 22 декабря, впрочем, Алексеенко вернулся к работе.

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