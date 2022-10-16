16 октября 2022, 00:51

14 человек претендуют на пост мэра Краснодара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершился прием документов от кандидатов на пост главы Краснодара, на это место претендуют 14 человек.

Документы от кандидатов на пост главы Краснодара принимались с 15 сентября по 14 октября включительно.

За это время свои кандидатуры заявили 14 человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

По словам члена конкурсной комиссии, начальника юротдела городской Думы Кирилла Перцева, во второй этап конкурса пройдут те кандидаты, чьи документы соответствуют требованиям. Этот этап состоится 8 ноября и представляет собой он индивидуальное собеседование, пишет 15 октября "Живая Кубань".

Нового мэра города выберут депутаты городской думы путем тайного голосования.

Ранее Краснодар возглавлял Андрей Алексеенко, который провел на этом посту лишь девять месяцев, после чего написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую должность, пишут "Кубанские новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2021 года в доме и рабочем кабинете Алексеенко прошли обыски. Следком сообщил, что Алексеенко задержан по делу о получении взятки на посту первого вице-губернатора Кубани. По версии следствия, он получил взятку за содействие в вводе эксплуатацию многоквартирного дома, который был построен с нарушениями. "Единая Россия" приостановила членство Алексеенко в партии. 22 декабря, впрочем, Алексеенко вернулся к работе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кубанские избиратели заявили о принуждении к голосованию на работе", "Пивоваров попросил Кириенко поручиться за него на время предвыборной кампании", "Волгоградские активисты потребовали освободить Андрея Пивоварова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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