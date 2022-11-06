Житель Краснодара оштрафован за пикет у памятника чекистам

06 ноября 2022, 23:34

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Ленинский районный суд Краснодара признал местного жителя Василия Романюту виновным в дискредитации армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Дело Василия Романюты поступило в суд 26 октября и было рассмотрено 28 октября, однако текст вынесенного судом решения появился на сайте суда лишь 4 ноября.

Как следует из решения суда, мужчина проводил одиночный пикет возле памятника чекистам. Текст на его плакате содержал, в частности, слово "Гаага".

Суд счел, что пикетчик "публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира", следует из текста решения, опубликованного на сайте Ленинского райсуда Краснодара.

Василий Романюта был оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) на 30 тысяч рублей. Сам он в суде не признал себя виновным.

Административная статья о дискредитации армии, действующая в России с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

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