06 ноября 2022, 23:34

Житель Краснодара оштрафован за пикет у памятника чекистам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Краснодара признал местного жителя Василия Романюту виновным в дискредитации армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. 

Дело Василия Романюты поступило в суд 26 октября и было рассмотрено 28 октября, однако текст вынесенного судом решения появился на сайте суда лишь 4 ноября.

Как следует из решения суда, мужчина проводил одиночный пикет возле памятника чекистам. Текст на его плакате содержал, в частности, слово "Гаага".

Суд счел, что пикетчик "публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира", следует из текста решения, опубликованного на сайте Ленинского райсуда Краснодара.

Василий Романюта был оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) на 30 тысяч рублей. Сам он в суде не признал себя виновным.

Административная статья о дискредитации армии, действующая в России с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ветеран чеченской кампании осужден в Таганроге за фейки про военных", "ООН обратила внимание на нарушения прав человека в Чечне и Дагестане", "Жительница Кисловодска оштрафована по статье о дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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