Ветеран чеченской кампании осужден в Таганроге за фейки про военных

06 ноября 2022, 11:19

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Городской суд Таганрога приговорил к пяти годам лишения свободы условно местного жителя, признав, что его комментарий в соцсети содержит фейки про российских военных.

По версии следствия, 5 марта житель Таганрога между 12.00 и 13.19, находясь дома, просматривал со своего мобильного телефона посты в одной из соцсетей. Ему на глаза попалась запись в паблике "Ростов-Главный", которая содержала текст и видео о патриотическом автопробеге в поддержку вооружённых сил России, проводящих спецоперацию. Житель Таганрога написал комментарий. Следствие позже сочло, что он содержит недостоверные сведения о российской армии.

Подсудимый в ходе суда заявил, что свою вину признаёт в полном объёме и раскаивается. Однако от дачи каких-либо показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным 51-й статьёй Конституции РФ, сообщил "Коммерсант".

С 1999 по 2001 годы он принимал участие во второй Чеченской кампании, является ветераном. В связи с этим у мужчины «стойко сформировано негативное мнение о военнослужащих Чеченской Республики», пишет издание Donnews.ru, цитируя приговор суда.

В 2014 году подсудимый попал в ДТП, лишился левой ноги и теперь получает пенсию по инвалидности 3-й группы. Мужчина нигде не работает, выживает с сыном на пенсию и ветеранские, размеры которых, по его мнению, крайне малы, «в связи с чем он испытывает ненависть по отношению к действующей власти в Российской Федерации и Президенту Российской Федерации».

Таганрогский городской суд признал его виновным в распространении фейков о российских военных и, учитывая, что таганрожец - ветеран, инвалид, раскаялся в содеянном и один воспитывает сына - приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

Комментариев представителей жителя Таганрога относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 31 октября силовики в Батайске составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России на местную жительницу Олесю Шишканову.

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