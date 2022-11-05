Подросток из Махачкалы заподозрен в содействии терроризму

05 ноября 2022, 23:42

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Верховный суд Дагестана оставил в силе арест несовершеннолетнего жителя Махачкалы по делу о содействии терроризму. Защита заявила об отсутствии доказательств вины юноши.

Апелляция на арест подозреваемого в содействии терроризму несовершеннолетнего жителя Махачкалы рассматривалась в Верховном суде Дагестана. Защита подростка заявила о недоказанности его вины. Адвокат обвиняемого сообщил, что "в материале нет конкретных доказательств, которые доказывают причастность его подзащитного" и указал на то, что он несовершеннолетний и ранее не судим. Однако суд оставил решение об аресте юноши, вынесенное Советским районным судом Махачкалы в силе, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на решение Верховного суда Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября стало известно, что уроженец Дагестана Омар Абасгаджиев приговорен к восьми годам колонии. Южный окружной военный суд признал его виновным в финансировании терроризма за перевод 900 рублей террористической организации.

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