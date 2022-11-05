05 ноября 2022, 23:42

Подросток из Махачкалы заподозрен в содействии терроризму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана оставил в силе арест несовершеннолетнего жителя Махачкалы по делу о содействии терроризму. Защита заявила об отсутствии доказательств вины юноши.

Апелляция на арест подозреваемого в содействии терроризму несовершеннолетнего жителя Махачкалы рассматривалась в Верховном суде Дагестана. Защита подростка  заявила о недоказанности его вины. Адвокат обвиняемого сообщил, что "в материале нет конкретных доказательств, которые доказывают причастность его подзащитного" и указал на то, что он несовершеннолетний и ранее не судим. Однако суд оставил решение об аресте юноши, вынесенное Советским районным судом Махачкалы в силе, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на решение Верховного суда Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября стало известно, что уроженец Дагестана Омар Абасгаджиев приговорен к восьми годам колонии. Южный окружной военный суд признал его виновным в финансировании терроризма за перевод 900 рублей террористической организации.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Утвержден приговор Аджаматову по делу о финансировании терроризма", "Житель Избербаша заподозрен в финансировании терроризма", "Житель Дагестана получил срок за содействие терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 ноября 2022, 01:39

06 ноября 2022, 00:40

  • Кадыров анонсировал новые обмены пленными с Украиной

    Глава Чечни выразил удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных с Украины и заявил, что составлены новые списки для обмена. В переговорах принимал участие депутат Госдумы от Чечни, сообщил Рамзан Кадыров, ранее раскритиковавший "неравноценный обмен", при подготовке которого Минобороны и ФСБ не посоветовались с "активными участниками спецоперации".

05 ноября 2022, 22:45

05 ноября 2022, 21:46

05 ноября 2022, 20:48

  • 1 Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле

    Тракторист Карен Мартиросян попал под обстрел близ карабахской общины Храморт, он не пострадал, сельскохозяйственные работы приостановлены, сообщило МВД Нагорного Карабаха. С 6 ноября сельхозработы продолжатся под охраной российских миротворцев, заверили в сельской администрации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи