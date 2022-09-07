Утвержден приговор Аджаматову по делу о финансировании терроризма

07 сентября 2022, 19:06

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор московскому врачу из Дагестана Алихану Аджаматову, приговоренному к длительному сроку по обвинению в переводе денег террористическим организациям.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве слушал дело Алихана Аджаматова с 13 сентября 2020 года. Подсудимый отверг обвинения в финансировании терроризма, заявив, что денежные переводы не предназначались террористам. Свидетель обвинения Солихов в суде полностью отказался от своих показаний против Аджаматова, данных на предварительном следствии. Свидетель обвинения Парвиз Ахмедов заявил о фальсификации показаний против Аджаматова. Два свидетеля защиты заявили, что подверглись давлению с целью принуждения к показаниям против Аджаматова. В декабре 2021 года суд назначил Аджаматову, обвиненному в содействии террористический деятельности, 17 лет лишения свободы. Это слишком суровый срок, учитывая, что вина Аджаматова не доказана, заявили адвокаты.

В сентябре 2020 года блогер и журналист из Дагестана Роман Бабаев заявил о принуждении дать определенные показания по делу его знакомого - Алихана Аджаматова, обвиненного в содействии террористический деятельности. Бабаева задержали по прилету в Москву, куда он прилетел как свидетель защиты. Защита в августе 2021 года указала, что все 10 эпизодов в деле основаны на том, что контрагенты, с которыми у Аджаматова были легальные бизнес-контакты, имели опосредованные связи с осужденными по террористическим делам, указала защита.

Военный суд в Москве приговорил к 16 годам и 9 месяцам колонии Алихана Аджаматова за перевод участникам запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида" 59 миллионов рублей в течение семи лет, сообщила сегодня пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Следствием установлено, что Аджаматов, разделяя идеологию радикального ислама, организовал сбор денег и их дальнейшую пересылку на обеспечение деятельности членов террористических организаций в Сирии. С 2011 по 2017 год он сделал более 100 переводов. "Определением Апелляционного военного суда Аджаматов А.И. признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет 9 месяцев отбывания наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - процитировало ТАСС сообщение УФСБ.

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