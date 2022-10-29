29 октября 2022, 13:06

Дагестан и Ингушетию включили в список лидеров по долгам за вывоз мусора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Собираемость платежей за вывоз мусора в Дагестане и Ингушетии составляет около 60 процентов, а взыскание долгов затруднено из-за отсутствия доступа к данным абонентов, сообщил Российский экологический оператор.

В Дагестане и Ингушетии наблюдается низкая собираемость платежей за вывоз бытовых отходов. В этих республиках собираемость составляет менее 60%, сообщил 28 октября Российский экологический оператор (РЭО).

"Причинами являются большие расстояния до потребителей услуги и отсутствие доступа к персональным данным абонентов, что мешает взыскать долги", – приведены в сообщении слова заместителя генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова.

Для анализа были за основу взяты отчеты регоператоров. Собираемость платежей в среднем по России за январь-август 2022 года составила 87%, жители и организации заплатили 144,6 млрд рублей. Всего на территории России определено 284 зоны деятельности регоператоров, сказано в публикации.

Напомним, 2 августа глава правительства Ингушетии Магомед Евлоев поручил решить проблему с площадками для раздельного сбора мусора. Раздельный сбор отходов не введен из-за отсутствия спецтехники у регоператора, отметил тогда глава Минприроды республики Ахметхан Шадиев. Представитель регоператора по вывозу отходов отметил, что предприятие готово к этой работе.

Ранее, 6 августа 2021 года стало известно, что регоператор по вывозу мусора "Экосистема" в Ингушетии был заподозрен в махинациях с тарифами. Цены на вывоз мусора в республике оказались существенно завышены, региональный оператор по обращению с отходами предоставил в Минпром республики недостоверные сведения о собственных расходах, информировала тогда прокуратура.

"Кавказский узел" также писал, что 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. Компания объяснила отказ  вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля 2021 года, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

В начале февраля 2021 года были задержаны бывший директор компании "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с другими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

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Примечание:

"В Магасе началась установка подземных мусорных баков", "Жители Малгобека пожаловались на дым от горящей мусорной свалки", "Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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