Жители Малгобека пожаловались на дым от горящей мусорной свалки

17 августа 2022, 10:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С июля местные жители жалуются на дым от горящих отходов на мусорном полигоне Малгобека. Но просьбы по устранению очагов возгорания к региональному оператору "Экосистема", который является владельцем полигона, остаются без ответа. Обсуждения горящей свалки в соцсетях указали и на другие проблемы ЖКХ Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора. В 2019 году приказом Минприроды России полигон в Малгобеке попал в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Свалка в Малгобеке горит с конца июля, о фактах возгорания сообщала местная телекомпания "Ингушетия".

Имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров в конце июля обратился во время пятничной молитвы к главе республики Махмуд-Али Калиматову. Батыров говорил о том, что в Малгобекском районе горят свалки, и люди вынуждены дышать этим воздухом. "Малгобеку дали звание города воинской славы, и Калиматов вручил ветеранам войны памятные шашки, но лучше бы он сделал так, чтобы ветеранам не приходилось вдыхать испарения от горящего мусора", — сказал он.

В комментариях к опубликованному 25 июля телеграм-каналом "Фортанга" видео с обращением имама, набравшему, по данным на 16 августа, более 4,9 тысячи просмотров, пользователи писали о том, что не ждут от властей решения проблем свалки не только в Малгобеке, но и в других населенных пунктах республики.

"Горит и травит, потому что мы все знаем, где и у кого осел этот миллиард, — считает пользователь Имран. — [...] ничего не делает, потому что не интересно решать проблему".

"А свалка все горит, и в эту жару дышать нечем. И хоть бы что. И руководству города, а глава республики высоко сидит, далеко. Ему некогда", — считает Марем Булг.

"Мусор — это вообще кошмар! Прямо на улице в центре города, рядом с рынком ставят пакеты с мусором. Нет баков для сбора, урн очень мало — вот и валяется везде бытовой мусор", — обобщает Марет Хамхоева.

"Зато "Экосистема" под каждой дверью положила листочки у нас в подъезде... долг за вывоз мусора 8200", — ответил Марет Хамховевой пользователь с ником Эль.

"Раз в год езжу в Ингушетию и наблюдаю, как Малгобек мрачнеет и тускнеет на глазах. Видать, мэр чем-то не тем занимается, в городе мусор вообще не убирается или убирается один раз в неделю. Мусорные свалки через верх высыпаются, а потом разлетаются по городу. В этом году в гости туристы напрашивались — посмотреть на республику хотели, подумал, хорошо, что у них не получилось со мной поехать, а то бы опозорился", — написал пользователь с ником Hizar .

"К сожалению, нерешенные проблемы не только в Малгобеке, но и в других населённых пунктах. Например, на центральной улице в городе Карабулак постоянно бывают порывы, вода на трассе течёт как речка, но никто их не устраняет, в том числе и администрация. Но что парадоксально, так это то, что в домах уже больше месяца нет воды, за исключением случаев, когда дождливая погода. Об этом жители Карабулака говорят уже не первый год, но проблема не решается. Поэтому не стоит думать, что вы одни такие. Таких много, даже все", — написал пользователь без имени.

"Малгобек — небольшой город, как красиво его можно оформить и создать элементарные условия для людей, также и для кошек и собак…", — полагает пользователь ZaRaZa.

"В газете "Ингушетия" вышла статья о рекультивации свалки в Малгобеке, план, если им верить, реализован на 84%. Теперь понятно, почему она горит. 84% уже сгорело, значит. Но сколько же будет гореть. Наверное, мы не доживем до 100%. Неужели, чтобы поджечь мусор, столько денег надо", — прокомментировал пользователь без ника.

В статье, опубликованной 22 июля 2022 года в газете "Ингушетия", приводятся слова Адама Баркинхоева, начальника управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Ингушетии, о ходе работ по рекультивации свалки в Малгобеке. "Техническая готовность объекта составляет 84%", — говорит он. Также Баркинхоев сообщил, что "до конца октября 2022 года все этапы рекультивации будут завершены, а до 1 ноября объект уже будет принят". В статье приводятся сроки и цифры выделенных на рекультивацию субсидий: "Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году — 598,5 млн рублей, в 2022 году — 652,7 млн рублей".

Телеграм-канал Malgobeklifeinsta опубликовал 9 августа видео с подписью: "Свалка еще горит. Горы мусора, ядовитое задымление — все на своих местах… Какие-либо работы тут не ведутся». На 17 августа 2022 года видео посмотрели почти 800 пользователей.

"В последнее время в мэрию Малгобека поступают обращения от жителей, проживающих рядом с несанкционированной свалкой, о том, что периодически рядом с их домами появляется запах гари, и стоит он несколько суток", — сообщила пресс-служба администрации Малгобека. По поручению градоначальника Муссы Галаева "ответственные сотрудники администрации города Малгобек в ежедневном режиме контролируют состояние городской свалки". В отношении ООО "Экосистема" администрацией города были вынесены штрафные санкции, проведено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города. "По итогам встречи в адрес Росприроднадзора и Роскомнадзора направлены письма с просьбой о проведении проверки деятельности ООО "Экосистема", — говорится в сообщении пресс-службы.

"В настоящее время возгорания устраняются при помощи выделенной ОАО РН "Ингушнефть" спецтехники", — передала интернет-газета "Ингушетия" 16 августа 2022 года слова Магомеда Евлоева, первого зампреда правительства Ингушетии.

Комментарием от представителей ООО "Экосистема" о ситуации в Малгобеке "Кавказский узел" пока не располагает.