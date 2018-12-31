Власти Ингушетии анонсировали ликвидацию четырех крупных свалок

31 декабря 2018, 12:38

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года будут ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке, заявил сегодня министр экологии Ингушетии Магомед Бабхоев.

Как сообщал "Кавказский узел", строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года, после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора. В 2017 году был открыт первый полигон твердых бытовых отходов в Сунже.

"Две самые крупные свалки в регионе в Назрани и в Сунже будут ликвидированы в 2019 году, они копились на протяжении 30 лет, периодически их поджигали. Ликвидацию мы проведем в рамках нацпроекта, на это нам будет выделено порядка 365 млн [рублей] из федерального бюджета. А уже в 2020 году мы ликвидируем такие же масштабные свалки в Малгобеке и Карабулаке, на это у нас заложено 329 млн рублей в рамках того же нацпроекта", - цитирует сегодня министра экологии и природных ресурсов Ингушетии Магомеда Бабхоева ТАСС.

По его словам, после расчистки территории, участки не будут пустовать, чтобы люди вновь не вывозили туда свой мусор. "Мусор будет перевезен на полигон, а территории будут восстановлены, например, в Назрани реабилитируют участок и разобьют там парк, а в Сунже участок будет использован в сельскохозяйственных целях", - подчеркнул он.

При этом ранее, в ходе совещания 21 декабря, министр отметил, что до конца 2019 года планируется также создать мусоросортировочный комплекс в Малгобеке, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Ингушетия.

"Также будет произведена экологическая реабилитация трех прудов в Назрани, Карабулаке и Малгобеке", - подчеркнул Бабхоев.