Глава правительства Ингушетии потребовал начать раздельный сбор мусора

02 августа 2022, 12:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 15 августа решить проблему с площадками для раздельного сбора мусора поручил глава правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Раздельный сбор отходов не введен из-за отсутствия спецтехники у регоператора, отметил глава Минприроды республики Ахметхан Шадиев. Представитель регоператора по вывозу отходов заявил, что предприятие готово к этой работе.

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев в ходе заседания правительства раскритиковал неэффективную работу местных чиновников и регионального оператора по вывозу мусора "Экосистема". Поводом для критике стала незавершенная работа по расстановке в республике контейнеров для раздельного сбора мусора.

Евлоев поручил сотрудникам местных администраций до 15 августа подготовить эти площадки. Также он отметил, что "Экосистема" не соблюдает процедуру по внесению сведений в информационную систему ЖКХ.

"Эта система предназначена для того, чтобы сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для жителей более понятной, обеспечив простой доступ к информации. Через ГИС ЖКХ они могут взаимодействовать, в том числе с ресурсоснабжающими организациями, органами власти и так далее", – приведены сегодня на сайте правительства Ингушетии слова Евлоева.

Он отметил, что "Экосистеме" следует внести около 95 процентов сведений о лицевых счетах абонентов, с которыми заключены договора.

Представители местных администраций считают, что устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора нецелесообразно, если отсутствует спецтехника у регоператора по сбору мусора, заявил в ходе заседания министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Ахметхан Шадиев.

Он добавил, что сроки внедрения раздельного сбора мусора оказались сорваны из-за того, что до сих пор не расставлены контейнеры на мусорных площадках. Так по его словам, техника регоператора по сбору мусора рассчитана на загрузку отходов с контейнера в мусоровоз. И в Ингушетии, в основном, вывоз происходит бестарным способом, то есть приходится загружать отходы вручную.

В прошлом году Ингушетия закупила более 2 280 контейнеров (при потребности в 5022 контейнера) для раздельного сбора мусора. После установки этих контейнеров проблема будет решена частично, пояснил Шадиев. Также он подчеркнул, работу регионального оператора осложняет и низкий уровень собираемости платежей.

В свою очередь сотрудник регоператора "Экосистема" заявил, что компания готова заниматься вывозом отходов при условии, если контейнерные площадки будут оборудованы надлежащим образом. Он добавил, что на сегодня установлено всего 812 контейнеров для раздельного сбора мусора.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа 2021 года стало известно, что регоператор по вывозу мусора "Экосистема" в Ингушетии был заподозрен в махинациях с тарифами. Цены на вывоз мусора в республике оказались существенно завышены, региональный оператор по обращению с отходами предоставил в Минпром республики недостоверные сведения о собственных расходах, заявила тогда прокуратура.

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