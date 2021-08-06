Мусорная свалка. Фото Елены Синеок, Юга.ру

06 августа 2021, 02:02

Оператор по вывозу мусора в Ингушетии заподозрен в махинациях с тарифами

Тариф на вывоз мусора в Ингушетии оказался существенно завышен, региональный оператор по обращению с отходами предоставил в Минпром республики недостоверные сведения о собственных расходах, сообщила прокуратура.

По версии следствия, компания «Экосистема» при утверждении нормативов на услуги регоператора по обращению с отходами с декабря 2020 года по март предоставила в министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии подложные документы. Впоследствии на их основании были установлены тарифы на 2021 год, считает следствие.

"Недостоверные сведения о расходах организации повлекли увеличение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 457,43 рубля вместо обоснованного 69,4 рубля за кубический метр", - сообщила 5 августа прокуратуру Ингушетии на своем сайте.

По требованию прокуратуры постановление об утверждении этих тарифов отменено, возбуждено дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ), отмечается в сообщении.

Комментариев от ООО "Экоситстема" относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года после проверки жалоб жителей Назрани Минприроды Ингушетии пригрозило регоператору по вывозу отходов ООО "Экосистема" административным делом за переполненные контейнеры и свалку мусора около детской площадки. В феврале 2020 года мэр Назрани Урусхан Евлоев потребовал от руководства компании выполнять свои обязанности. Жители города поддержали в соцсети позицию мэра.

Ранее на переполненные контейнерные баки жаловались и жители Карабулака. "Экосистема" не вывозит отходы, и мэрия Карабулака организовала уборку в городе своими силами, рассказал в январе и.о. главы города Магомед-Башир Осканов. Регоператор в ответ на претензии указал, что в городе не организованы площадки для сбора мусора.

Примечание:

"Власти Ингушетии анонсировали ликвидацию четырех крупных свалок", "Жители Ингушетии выступили против сброса мусора на пахотные земли", "Первый полигон твердых бытовых отходов открыт в Сунже".

Автор: "Кавказский узел"

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