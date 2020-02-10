Назрановцы добились реакции мэра на проблему стихийных свалок

10 февраля 2020, 15:19

Регоператор по вывозу мусора игнорирует свалки на контейнерных площадках в частном секторе Назрани, указал мэр Урусхан Евлоев после обращений горожан, потребовав от руководства компании выполнять свои обязанности. Жители города поддержали в соцсети позицию мэра.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года после проверки жалоб жителей Назрани Минприроды Ингушетии пригрозило регоператору по вывозу отходов ООО "Экосистема" административным делом за переполненные контейнеры и свалку мусора около детской площадки.

На переполненные контейнерные баки жаловались и жители Карабулака. "Экосистема" не вывозит отходы, и мэрия Карабулака организовала уборку в городе своими силами, рассказал в январе и.о. главы города Магомед-Башир Осканов. Регоператор в ответ на претензии указал, что в городе не организованы площадки для сбора мусора.

Мэрия Назрани признала обоснованными претензии горожан к ООО "Экосистема", сообщил сегодня глава города Урусхан Евлоев на своей странице в Instagram. "Я получил все обращения жителей по поводу ситуации, сложившейся с работой ООО «Экосистемы». После проведённого анализа и разбора ситуации, работой, которую они выполняют, я как мэр города остался недоволен. [...] Если на территории МКД мусор вывозится в соответствии с графиком (с перебоями), то частный сектор ими игнорируется. В соответствии с информацией, представленной "Экосистемой", улицы частного сектора должны обслуживаться ими. Но уже неделю мусор не вывозится, в связи с чем жители вынуждены вывозить мусор и ставить на территории МКД", - написал чиновник.

Власти "долгое время пытались наладить сотрудничество и взаимодействие" с регоператором, указал Урусхан Евлоев. "Но теперь, в связи с ухудшающейся ситуацией, нам приходится публично обращаться к руководству "Экосистемы". Просим проводить свою работу на должном уровне", - говорится в обращении мэра.

Публикация Урусхана Евлоева за три часа набрала 75 отметок "нравится", под ней размещено 24 комментария. Авторы многих из них высказали одобрение позиции мэра. "Очень правильно, мы в вас верим, уважаемый Урусхан, надеемся, что вы пойдёте до конца, как и мэр Карабулака", - написал, в частности, abdula_00600.

"Так держать, все верно!" – написал archakov.ing. "Пожалуйста, решите эту проблему до весны, иначе в Назрани вдохнуть нечем будет, мы на вас надеемся", - обратился к мэру пользователь gatano_7706.

Пользователь kostoev_islam1990 указал, что представитель пресс-службы мэрии ранее в дискуссиях в соцсети выступал в поддержку "Экосистемы". "Почему тогда от имени администрации г.Назрань пишут коментарии в защиту "Экосистемы"? Да ещё так упорно утверждают, что они работают как надо, в то время когда мы, простые жители, говорим, что видим каждый день мусор горами?" – написал он.

"Пресс-секретаря не подкупили, не переживайте) Комментарии касались вывоза мусора с территории МКД. Здесь эта информация подтверждается. Это раз. Второе - до официального комментария мэра города мы не выступали открыто против "Экосистемы". Но когда все наши попытки наладить взаимодействие с компанией оказались тщетными - мэр обратился к руководству публично", - ответил пользователю представитель пресс-службы мэрии.

Сотрудники ООО "Экосистема", по состоянию на 15.15 мск, не приняли участия в обсуждении. На сайте компании реакция на обращение мэра Назрани также пока не опубликована.