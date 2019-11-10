Свалка мусора в Назрани. Скриншот сообщения на странице Минприроды Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/B4rWMpbIZEm/

10 ноября 2019, 17:00

Минприроды потребовало убрать свалку мусора в Назрани

Чиновники в Ингушетии пригрозили регоператору по вывозу отходов административным делом за переполненные контейнеры и свалку мусора около детской площадки.

Сотрудники Минприроды Ингушетии проверили информацию в соцсети Instagram о переполненных контейнерах и замусоренных контейнерных площадках, сообщила сегодня пресс-служба министерства, не уточнив, когда в соцсети была опубликована эта информация.

"Во дворе многоквартирного дома по ул. Осканова контейнерная площадка загрязнена отходами. По информации местных жителей, отходы из контейнеров вывезены либо вчера ночью 09.11.2019, либо сегодня утром 10.11.2019. Сама площадка не очищена, отходы сброшены как на почву, так и вокруг контейнеров, расположенных в непосредственной близости от детской площадки", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

Публикация проиллюстрирована фотографиями свалки мусора вокруг контейнерной площадки, расположенной около детской площадки.

Ведомство возложило ответственность за свалки мусора на регоператора, ООО "Экосистема". "Регоператор ответственен за отходы с момента их погрузки в мусоровоз до момента конечного обращения с ними. При этом погрузка отходов включает очистку контейнерной площадки. По фактам выявленных нарушений ООО "Экосистема" будет привлечена к административной ответственности", - говорится в публикации Минприроды.

По состоянию на 17.00 мск под сообщением размещено два комментария. "Там и контейнеров не хватает, кажется. Нехватка мусорных контейнеров и даёт вот то, что мы видим. Плюс сознание людей надо менять. И воспитывать детей", - написал, в частности, пользователь eco_nalchik.

В сообщении министерства и комментариях пользователей не уточняется, в каком населенном пункте найдена свалка мусора. Речь в публикации идет о дворе одного из многоквартирных домов на улице Осканова в Назрани, уточняет сегодня ингушский информационный сайт Zamanho.

Компания "Экосистема" пока не отреагировала на своем сайте на претензии Минприроды Ингушетии.

Примечание:

"Власти Ингушетии анонсировали ликвидацию четырех крупных свалок", "Первый полигон твердых бытовых отходов открыт в Сунже", "Жители Ингушетии выступили против сброса мусора на пахотные земли".

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