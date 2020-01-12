Глава Карабулака обвинил регоператора в мусорном кризисе

12 января 2020, 07:13

Регоператор по вывозу мусора не вывозит накопившиеся на контейнерных площадках в Карабулаке отходы самостоятельно и мешает работе мэрии, которая организовала уборку в городе своими силами, рассказал исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир Осканов.

Мэрия была вынуждена решить вопрос со сбором мусора своими силами после того, как жители Карабулака пожаловались на переполненные контейнерные баки, рассказал Магомед-Башир Осканов.

"Коммунальные отходы вывозились без участия регионального оператора по обращению с отходами, силами местной управляющей компании при поддержке мэрии, с привлечением со стороны необходимой специализированной техники", - написал 11 января на своей странице в Instagram глава города. По его словам, за два дня "ситуацию удалось нормализовать". По данным на 07.00 мск 12 января сообщение набрало 70 отметок "нравится" и 34 комментария пользователей.

Однако собранные в Карабулаке отходы не стали принимать на Сунженском полигоне, отметил он. "Полигон находится в ведении "Экосистемы". Это означает, что до разрешения искусственно созданного кризиса, с вывозом мусора из Карабулака возможны перебои", - указал Осканов.

Регоператор "не только не выполняет принятые на себя обязательства, но и противодействует, когда власти города пытаются самостоятельно навести... санитарный порядок", отметил он.

Глава города призвал компанию, которая, по его словам, нарушает статью о запрете на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением закона "О защите конкуренции" (ч.1. ст.10), действовать в рамках законодательства.

Ранее Осканов раскритиковал работу оператора по вывозу мусора в городе. На своей странице в Instagram 10 января он опубликовал фотографии свалки мусора вокруг контейнерной площадки. "В интернете появились фотоснимки мусорных баков, переполненных бытовыми отходами. Данная контейнерная площадка расположена на улице Осканова возле одного из многоквартирных домов. Налицо грубое нарушение компанией "Экосистема" взятых на себя обязательств", - написал он в комментарии к фото. Региональный оператор не обслуживает частный сектор, поэтому жителям приходится ставить мусорные пакеты на центральных улицах города, сообщил глава города. Он написал, что после жалоб горожан проведет анализ работы регионального оператора в Карабулаке.

В свою очередь, компания "Экосистема" в комментарии под фото пожаловалась, что в городе не организованы площадки для сбора мусора. "Вы лучше нам контейнерные площадки сделайте для вывоза мусора, а там мы сами разберёмся", - говорится в сообщении с официальной страницы регоператора Instagram ecosystema_karabulak.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года чиновники в Ингушетии пригрозили регоператору по вывозу отходов ООО "Экосистема" административным делом за переполненные контейнеры и свалку мусора около детской площадки в Назрани.