Стрельба из автомата участником свадебного кортежа в Кизляре. Стопкадр из видео в Telegram-канале МВД Дагестана https://t.me/mvd_dagestan/2112

29 октября 2022, 08:16

Видео задержания жителя Дагестана за стрельбу на свадьбе вызвало споры в Сети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Тарумовского района, стрелявший из автомата на свадьбе в Кизляре, следовал традициям, указали некоторые пользователи Telegram, посмотревшие видео его задержания. Нарушающая общественный порядок традиция неуместна, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но в Дагестане сохранилась традиция стрельбы на свадьбе. Так, 6 октября 2021 года силовики задержали жительницу Кайтагского района, стрелявшую из травматического пистолета во время свадьбы в селе Маджалис.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Полицейские в Кизляре задержали 26-летнего жителя Тарумовского района, стрелявшего на свадьбе из охолощенного автомата. Задержанный был доставлен в отдел полиции. С его слов, оружие он взял напрокат, чтобы пострелять на свадьбе знакомых, сообщило 28 октября в своем Telegram-канале МВД Дагестана.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показан автомобиль, из окна которого по пояс высунулся мужчина с автоматом в руках. Он сделал несколько выстрелов в воздух, затем машина проехала еще несколько метров. После этого на дороге появилась патрульный автомобиль. Из нее вышли два силовика, один из них подошел к водителю автомобиля, пассажир которого стрелял из автомата. Второй подошел к пассажиру. Затем из машины вышел стрелявший мужчина, и силовики его задержали.

На 08.20 мск 29 октября эта публикация в Telegram-канале МВД Дагестана, на который подписаны более 82,7 тысячи пользователей, набрала около 23,8 тысячи просмотров и 218 комментариев.

"А что тут такого? Это же нормально. Раньше же стреляли так, и все было нормально. Или что-то случилось?" – спросила Milisa.

"Этот обычай имел место лет 200 назад. Тогда таким образом наши предки давали знать, что невесту уже везут, и чтобы в доме жениха готовились принимать их. Сейчас нет такой нужды", – написал пользователь Mandalorian.

"Почему тогда до сих пор стреляют? Если стреляют, значит, есть такой обычай, без разницы с какой целью 200 лет назад стреляли. Главное, что это переросло в традицию, и она до сих пор существует", – ответил ей Polzovatel.

"Бывало, и стреляли при разводе. Когда давал развод и три раз стрелял воздух", – считает Frank Abagnale.

Другая часть комментаторов выступила против стрельбы на свадьбах. "Без понтов уже свадьбы не проходят", – заявил пользователь Sumaya77. "Понты они такие", – согласилась Анастасия.

"А не легче салют после свадьбы? Легально же", – написал пользователь с ником Cosmos.

"Стрелять из такого оружия запрещено в общественных местах", – подчеркнула Полина.

"Для стрельбы из оружия созданы тиры и полигоны. В центре города как можно стрелять из оружия, которое при случайном попадании в человека может причинить тяжкий вред здоровью или даже смерть?" – задался вопросом Ликбез Бетерович.

Напомним, ранее ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена. В последние годы стрелять на свадьбах в Дагестане стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, указали также ранее опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два жителя Дагестана наказаны за стрельбу на свадьбе", "Житель Дагестана задержан за стрельбу на свадьбе", "Магомед Гучигов уволен из прокуратуры после свадьбы со стрельбой".

Автор: "Кавказский узел"

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