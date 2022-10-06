Задержание жительницы Дагестана за стрельбу на свадьбе вызвало споры в Telegram

06 октября 2022, 08:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Кайтагского района, подозреваемая в хулиганстве, объяснила стрельбу на свадьбе переизбытком эмоций, сообщило МВД Дагестана. Некоторые пользователи Telegram сочли действия женщины данью традиции, их оппоненты указали на опасность публичной стрельбы.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане сохранилась традиция стрельбы на свадьбе, хотя такая стрельба расценивается как правонарушение. Так, в июле 2021 года силовики привлекли к административной ответственности пассажира машины, стрелявшего из охолощенного пистолета во время свадьбы в Хасавюрте.

39-летняя жительница Кайтагского района подозревается в хулиганстве, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. По данным районного ОМВД, в селе Маджалис она "из хулиганских побуждений" несколько раз выстрелила в воздух из травматического пистолета, принадлежащего ее родственнику.

"Полицейскими женщина доставлена в отдел. В ходе разбирательства она рассказала, что в указанный день находилась на свадебной церемонии. В конце торжества, когда жених и невеста покидали банкетный зал, она, от переизбытка эмоций, три раза выстрелила в воздух, распугав остальных приглашенных", - говорится в публикации, размещенной 4 октября в Telegram-канале министерства.

Сотрудники полиции изъяли травматический пистолет и собрали материал для принятия процессуального решения, отмечается в сообщении. О том, принято ли это решение, МВД республики, по состоянию на 08.30 мск 6 октября, не сообщило на своем сайте и в Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована беззвучной видеозаписью, сделанной камерой уличного наблюдения. На кадрах не показан момент, когда люди выходят из банкетного зала, видно лишь, как на площадке около здания паркуются шесть легковых автомобилей, и из них выходят водители и пассажиры.

К 08.30 мск 6 октября под сообщением опубликовано 307 комментариев. Авторы многих из них не увидели нарушения в действиях женщины. "У нас когда на свадьбах не стреляли?" – заметил, в частности, К.М.К. "Всегда же на свадьбах стреляют? Нет разве?" – удивилась Radjabova V. "За такую мелочь можно просто предупредить, тем более девушку", - написал "Мухаммад Москва".

"Стрелять в воздух на свадьбах - это в порядке вещей, что вы докопались до человека", - упрекнул полицейских Malikov. "У нас в селе на свадьбах с автоматов стреляют, никто не пугается. Претензий тоже нет", - написал Расул Шихшабеков.

"Зачем покупать травматику, делать на него разрешение, просто чтоб дома в пыли лежал, что ли? Нельзя, что ли, хотя бы на свадьбе шмалять?" – спросил другой пользователь, обратившись к администратору канала, пресс-секретарю МВД Гаяне Гариевой. "А на свадьбе тоже самооборона необходима? Ну если только жениху от невесты))", - ответила Гаяна Гариева.

Значительно меньшее число пользователей сочли стрельбу на свадьбе недопустимой. "Случайно кого-нибудь подстрелила [бы], не были бы такие радушные", - заметил, в частности, Ras. "Эти стрельбища на свадьбах плохо закончатся, кто-то кого-то подстрелит случайно... Не разумнее ли оставить этот дикий и глупый обычай", - высказал мнение пользователь "Гид по Дагестану Магомед".

"Если хотим жить в цивилизованном обществе, нужно соблюдать законы, а не руководствоваться принципами "всегда же стреляли э-э, чо пострелять нельзя", - написал пользователь с ником, состоящим из точки.

Несколько пользователей признались, что на опубликованном видео не увидели момента стрельбы. "Два раза пересмотрела, и ниче не понятно", - написала, в частности, пользователь с ником, состоящим из изображения сердца.

Напомним, традиция стрельбы на свадьбах распространена и в других республиках Северного Кавказа. 19 августа в Ногайском районе Карачаево-Черкесии четыре человека были госпитализированы после случая такой стрельбы. По данным МВД, на свадьбе 21-летний молодой человек выстрелил из охотничьего ружья около ресторана. В результате рикошета от тротуарной плитки люди получили ранения.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", - сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, отметил в 2013 году ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов. "Позиция: у нас, мол, была такая традиция - стреляли и будем стрелять - неверна", - подчеркнул он.

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