Разговоры на работе привели волжанина к штрафу за дискредитацию армии

28 октября 2022, 08:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волжском приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей местного жителя Эдуарда Сафронова, посчитав дискредитацией армии озвученный им на заводе лозунг в поддержку Украины.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября стало известно, что в Волжский горсуд направлено дело Эдуарда Сафронова, на которого силовики составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ - о дискредитации армии.

Волжский горсуд признал Сафронова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

"Согласно протоколу об административном правонарушении Сафронов Э.П., находясь в здании АО «Завод «Метеор» в г. Волжский, в присутствии других лиц осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном 27 октября на сайте суда.

Дискредитацией армии суд счел озвученный Сафроновым лозунг в поддержку Украины, пишет "Волжский.ру".

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Так, 13 августа стало известно, что в суд в Волгограде поступили 22 административных дела Виталия Готры, обвиненного по этой статье. По 12 протоколам он был оштрафован на 360 тысяч рублей. 11 октября стало известно, что Готра не смог добиться отмены нескольких штрафов.

К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по административной статье о дискредитации военных. Среди регионов СКФО и ЮФО в десятку регионов, которые стали лидерами по числу поступивших дел о дискредитации, оказался Краснодарский край, где зафиксировано 164 таких дела. Больше всего дел по этой статье возбуждено в Москве - 632.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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