14 октября 2022, 06:22

Житель Волгоградской области обвинен в дискредитации военных

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Дело жителя Волжского Эдуарда Сафронова, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 13 августа стало известно, что в Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. По 12 протоколам по статье о дискредитации российской армии он был оштрафован на 360 тысяч рублей. 11 октября стало известно, что Готра не смог добиться отмены нескольких штрафов за дискредитацию российской армии.

Силовики составили протокол о дискредитации военных на Эдуарда Сафронова, дело поступило в Волжский городской суд, сообщили 13 октября "Кавказ. Реалии"*. Какие действия вменяются Сафронову, не уточняется.

Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) в отношении Эдуарда Сафронова передано судье, его рассмотрение назначено на 26 октября, следует из карточки дела на сайте Волжского горсуда. Дата его рассмотрения пока не назначена.  Отметим, для граждан максимальное наказание по этой статье - штраф в 50 тысяч рублей.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Волгоградской области оштрафован за пацифистский пост в соцсети", "Волгоградский пенсионер оштрафован за публикации в соцсети", "Волгоградский предприниматель оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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