12 октября 2022, 06:05

Оставлены в силе штрафы волгоградскому активисту Виталию Готре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский активист Виталий Готра не смог добиться отмены нескольких штрафов за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что в Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. Ранее суд рассмотрел 20 протоколов о публичной демонстрации на листовках нацистской символики и назначил Готре 10 суток ареста.

Волгоградский областной суд оставил в силе все штрафы, назначенные волгоградскому активисту Виталию Готре. Было рассмотрено несколько его апелляционных жалоб на постановления, вынесенные Ворошиловским судом, пишут 11 октября "Кавказ.Реалии"*.

Готра по 12 протоколам был оштрафован на 360 тысяч рублей, все они составлены по статье о дискредитации российской армии. Всего на него было составлено 22 протокола по этой статье, а также 21 протокол - по статье за демонстрацию нацистской символики. Рассмотрена лишь часть из этих протоколов.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине 10 уроженцев Волгоградской области", "Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию российской армии", "Волгоградский художник третий раз оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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