Оставлены в силе штрафы волгоградскому активисту Виталию Готре

12 октября 2022, 06:05

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Волгоградский активист Виталий Готра не смог добиться отмены нескольких штрафов за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что в Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. Ранее суд рассмотрел 20 протоколов о публичной демонстрации на листовках нацистской символики и назначил Готре 10 суток ареста.

Волгоградский областной суд оставил в силе все штрафы, назначенные волгоградскому активисту Виталию Готре. Было рассмотрено несколько его апелляционных жалоб на постановления, вынесенные Ворошиловским судом, пишут 11 октября "Кавказ.Реалии"*.

Готра по 12 протоколам был оштрафован на 360 тысяч рублей, все они составлены по статье о дискредитации российской армии. Всего на него было составлено 22 протокола по этой статье, а также 21 протокол - по статье за демонстрацию нацистской символики. Рассмотрена лишь часть из этих протоколов.

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