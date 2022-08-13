На волгоградца завели 22 дела по статье о дискредитации армии

13 августа 2022, 20:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. Ранее суд рассмотрел 20 протоколов о публичной демонстрации на листовках нацистской символики и назначил Готре 10 суток ареста.

22 административных дела поступили 10 августа в Ворошиловский районный суд по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры, еще по одному делу статья, по которой составлен протокол, не указана, следует из информации на сайте суда. Дата заседаний еще не назначена.

Пресс-служба суда отчиталась, что рассмотрены 20 административных дел против Готры по статье о публичной демонстрации нацистской символики, он приговорен к 10 суткам административного ареста. "Судом установлено, что 34-летний Готра В. на территории Ворошиловского района Волгограда осуществил расклейку листовок с публичной демонстрацией нацисткой символики, которая запрещена действующим законодательством РФ", - говорится в сообщении на сайте суда от 11 августа.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Волгограде в третий раз оштрафовал уличного художника Philippenzo, признав его виновным в дискредитации российской армии. Вина художника не доказана, решение суда будет обжаловано, заявил адвокат.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для жителей штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года (соответствующее составу любой из частей статьи 20.3.3 КоАП) для граждан следует ответственность по части 1 статьи 280.3 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

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