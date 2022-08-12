Волгоградский художник третий раз оштрафован за дискредитацию армии

12 августа 2022, 00:54

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Суд в Волгограде в третий раз оштрафовал уличного художника Philippenzo, признав его виновным в дискредитации российской армии. Вина художника не доказана, решение суда будет обжаловано, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня стало известно, что силовики в Волгограде составили на уличного художника под псевдонимом Philippenzo сразу два протокола по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Сам он рассказал, что о составлении протоколов узнал из СМИ. Силовики не приходили к нему ни по месту проживания, ни по адресу прописки. В июле на художника был составлен третий протокол по статье о дискредитации российских военных, дело поступило в суд.

Заседание по административному делу в отношении волгоградского художника-акциониста состоялось в Ворошиловском райсуде 11 августа, передал корреспондент "Кавказского узла". В нем приняли участие судья Екатерина Никитина, сотрудник полиции отдела №5 и адвокат художника Роман Зайцев. Сам обвиняемый на заседание суда не явился.

Полицейские при проведении мониторинга сети Интернет обнаружили, что художник разместил в социальной сети «ВКонтакте» изображения, "направленные дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", говорится в рапорта руководства ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области от 27 мая 2022 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Силовики сочли, то таким образом пользователь соцсети "осуществил публичные действия, подрывающие доверие к проведению […] специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР". В материалах, представленных полицией в суд, утверждалось, что художник в соцсетях разместил рисунок с российским солдатом, а также сообщение о действиях военных на Украине.

Сотрудник полиции сообщил в суде, что руководство отдела полиции приняло решение о привлечении художника к ответственности по части 1 статьи 20.3.3. КоАП России (о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил). Так как обвиняемый не находится на месте проживания, "было представлено письменное уведомление, где был указан срок, когда он должен был явиться", сказал он.

По словам полицейского, в указанный срок художник для составления протокола в отдел не пришел. "Без него был составлен протокол и в этот же день ему направили копию протокола", - рассказал сотрудник полиции.

Правоохранитель уточнил, что информация о действиях военных на Украине была размещена на странице художника "ВКонтакте". Адвокат Роман Зайцев не смог найти эту информацию в материалах дела. Они вместе тщетно пытались обнаружить искомый документ.

То, что эта страница принадлежит именно художнику, установили "эксперты, которые не раскрыли всех деталей своей работы сотрудникам отдела полиции", сказал полицейский. На вопрос Зайцева о том, делал ли полицейский запрос в ООО «ВКонтакте», силовик ответил, что это не входит в его обязанности.

Роман Зайцев заявил в суде, что причастность его подзащитного к этому деянию «не доказывается данным материалом». "Изучив весь материал, я не увидел той формулировки, которая была озвучена сейчас сотрудником полиции, где речь идет о [о действиях российских солдат на Украине]", - сказал он.

Кроме того, принадлежность страницы художнику подтверждается только рапортом оперуполномоченного и руководством отдела полиции, отметил Зайцев. "Никакого объективного подтверждения нет. Не проведена портретная экспертиза. Он ли тут изображен? Говорить о том, что мой подзащитный разместил эту информацию, нельзя, так как это не доказано", - сказал адвокат.

Зайцев считает, что «без специальных познаний определить дискредитацию нельзя», так как в российском законодательстве «нет четкого определения понятия дискредитация». «Полагаю, данное дело подлежит прекращению», - заключил Зайцев.

Судья удалилась в совещательную комнату и спустя 15 минут огласила свое решение – признать художника виновным и назначить ему административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

После суда Зайцев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его подзащитный с решением суда не согласны. «Причастность моего подзащитного не была доказана сотрудниками полиции. Никоим образом не установлен факт дискредитации», - сказал адвокат.

Он сказал, что они вместе с художником обжалуют это решение в Волгоградском областном суде после того, как ознакомятся с мотивировочной частью постановления суда. «Будем обжаловать. У нас 10 суток», - отметил Зайцев.

Художник Philippenzo считает, что три его административных дела не перерастут в уголовное (по статье 280.3 УК РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил), так как они являются первичными правонарушениями. «Повторно дискредитировать дискредитированное не вижу смысла и не имею желания. Я достаточно четко и точно высказал свою позицию», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Художник сообщил, что не думает о переезде в другую страну. «Я сейчас всецело сосредоточился на своем творчестве, и это меня подпитывает», - сказал он.

По словам художника, его подписчики в соцсети высказали желание помочь ему оплатить штрафы. "Штрафы я буду оплачивать по мере вступления решений суда в силу. Сегодня (11 августа) как раз была рассмотрена первая апелляционная жалоба. Решение осталось в силе. Мы не питаем никакой иллюзии [...] и обжалуем исключительно для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека", - пояснил он.

Художник рассказал, что фотографию с Алексеем Навальным*, которая была в материалах дела, ему в вину не вменяли. "Но, видимо, приложили к делу в качестве доказательства моей порядочности и верных морально-нравственных ориентиров", - отметил он.

28 июля художник в своем Telegram-канале опубликовал фото с Алексеем Навальным*. "Забавная фотка из материалов нового дела", - написал он.

Волгоградский политолог Александр Сайгин считает художника "классным, креативным", "человеком с активной позицией". «Он столько монстраций устраивал в Волгограде за последнее десятилетие – это самый яркий представитель волгоградской культуры, который вышел за пределы нашего города и получил там известность и как представитель направления Мадоннари (одно из направлений стрит-арта), и как организатор монстраций», сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сайгин назвал художника «настоящим патриотом» и он выразил сомнение в том, что тот эмигрирует из страны в случае угрозы уголовного преследования. «Система ему прозрачно намекает, что целесообразно бы уехать. Но родина у нас одна. Он сам решит, как быть. Если же система осудит, это будет большое упущение и удар по культурной жизни страны. Но на его произведения андеграунд будут еще больше внимания обращать. Хотя, глядя на то, как его прессуют, многие культурные деятели могут либо покинуть Россию, либо они перестанут рождать креативный продукт», - сказал политолог.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для жителей штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года (соответствующее составу любой из частей статьи 20.3.3 КоАП) для граждан следует ответственность по части 1 статьи 280.3 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

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*штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.