Тимур Османов погиб на Украине. Скриншот https://t.me/daniyalislamov/86

25 октября 2022, 15:36

Доброволец из Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тимур Османов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Бабаюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 234 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Зубайру Алиев стал 233-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель селения Адиль-Янгиюрт 38-летний Тимур Османов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Бабюртовского района Даниял Исламов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Тимур отправился на фронт добровольцем, у него остались четверо детей.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 234 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"На Украине погиб десантник из Волгоградской области", "Военный из Кропоткина погиб на Украине", "Мобилизованный из Батайска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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