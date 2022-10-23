23 октября 2022, 09:24

Мобилизованный из Батайска погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб житель Батайска Богдан Бойко, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 уроженцев Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине сержанта Романа Гафурова из Октябрьского района. К этой дате с начала военной операции власти подтвердили гибель как минимум 54 военных из Ростовской области.

В ходе спецоперации российских войск на Украине погиб житель Батайска Богдан Бойко, сообщил 22 октября "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на администрацию Батайска. Издание уточнило, что это первый случай, когда власти подтвердили гибель мобилизованного в Ростовской области.

На службу 24-летний Богдан Бойко был призван в первые дни частичной мобилизации. В зону спецоперации он отправился после того, как был мобилизован, сообщило на своем сайте издание информагенство "Вперёд", учредителем которого является администрация Батайска.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Казак из Ростовской области погиб на Украине", "Власти Сальского района сообщили о гибели военного на Украине", "На Украине погиб 20-летний рядовой из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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