Осужденный остался без медпомощи в ставропольской колонии

25 октября 2022, 09:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация колонии на Ставрополье отказывает осужденному по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* Зеври Абсеитову в медосмотре, несмотря на наличие у него гипертонии, а также болей в области почек и суставов, заявила его супруга Фатма Абсеитова.

Как сообщал "Кавказский узел", врач из Бахчисарая Зеври Абсеитов в мае 2016 года был арестован вместе с еще тремя бахчисарайскими мусульманами, а 24 декабря 2018 года все они были осуждены в Ростовена-Дону по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* и приготовлении к захвату власти. 1 октября 2019 года адвокат Абсеитова пожаловался на нарушение прав его подзащитного.

Супруга Зеври Абсеитова Фатма Абсеитова пожаловалась, что ее мужу не оказывают медпомощь в колонии в Ставрополье. "Беспокоят боли в области почек, суставов, требуется стоматологическое лечение, гипертония периодически дает о себе знать", – привело 24 октября слова Абсеитовой ОВД-Инфо**.

Фатма Абсеитова добавила, что передала Зеври Абсеитову лекарства, и что ему так и не провели в колонии необходимое медицинское обследование.

Чтобы вовремя попасть на свидания, она в 04.00 уже была на месте, ожидая открытия колонии в 08.00. Но из-за проверок с Зеври Абсеитовым смогла встретиться только после двух часов дня, сказано в сообщении, опубликованном 24 октября на сайте общественного правозащитного движения "Крымская солидарность".

Напомним, Зеври Абсеитов 1975 года рождения, у него четверо детей. Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов и Рустем Абильтаров были приговорены к 9 годам колонии строгого режима, а Энвер Мамутов – к 17 годам колонии строгого режима. 11 июля 2019 года Верховный суд России уменьшил сроки лишения свободы всем фигурантам на три месяца. Правозащитный центр "Мемориал"*** признал всех четырех политзаключенными, предположив, что они "лишены свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

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* "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.