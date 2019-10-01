Защита указала на нарушение прав политзека в Ставропольском крае

01 октября 2019, 10:59

Врач из Бахчисарая Зеври Абсеитов, осужденный по делу о подготовке к захвату власти, после прибытия в колонию в Ставропольском крае был помещен в штрафной изолятор. Осужденный почти месяц находится в ШИЗО необоснованно, считает его адвокат.

Уроженец Крыма Зеври Абсеитов почти месяц находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) в колонии в Ставропольском крае, рассказал 30 сентября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абсеитова Рустем Кямилев.

"Он прибыл в ИК-1 в селе Кочубеевское в ночь на 2 сентября и сразу же был помещен в штрафной изолятор, хотя никаких нарушений правил внутреннего распорядка с его стороны не было. Единственное обоснование, которое ему назвали, - "очень тяжелая статья", по которой он осужден", - сообщил адвокат.

Зеври Абсеитов 1975 года рождения - житель Бахчисарая, работал стоматологом. Женат, отец четверых детей. В мае 2016 года Зеври Абсеитов был арестован вместе с еще тремя бахчисарайскими мусульманами, а 24 декабря 2018 года все они были осуждены в Ростове-на-Дону по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* и приготовлении к захвату власти. При этом Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов и Рустем Абильтаров были приговорены к 9 годам колонии строгого режима, а Энвер Мамутов – к 17 годам колонии строгого режима. 11 июля 2019 года Верховный суд России уменьшил сроки лишения свободы всем фигурантам на три месяца, говорится в справке на сайте Правозащитного центра "Мемориал". "Мемориал" признал всех четверых политзаключенными, предположив, что они "лишены свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права".

По словам адвоката, Зеври Абсеитов в суде не признал себя виновным. "По моему мнению, в деле не было доказательств, что он - врач-стоматолог, у которого лечила зубы половина Крыма, - готовился к чему-то типа захвата власти", - рассказал Рустем Кямилев.

Он рассказал, что посетил Зеври Абсеитова 3 сентября, и в тот день других жалоб, помимо заключения в ШИЗО, у осужденного не было. "Но само помещение изолятора - сырое и непроветриваемое, и поэтому я опасаюсь за здоровье моего подзащитного", - уточнил Рустем Кямилев.

Ремзи Меметов и Энвер Мамутов, интересы которых также представляет Рустем Кямилев, были, по его словам, тоже этапированы в Ставропольский край, в ИК-11 в селе Вязники. "Они прибыли туда, прошли карантин и, попав в отряд, смогли звонить по специальному телефону родственникам. Но с 24 сентября они не выходят на связь", - сказал адвокат. Он опасается, что Меметов и Мамутов также могут находиться в штрафном изоляторе, и, по его словам, планирует посетить их в колонии.

Жалобы на заключение Абсеитова в ШИЗО направлены в прокуратуру Ставропольского края и ФСИН России, сообщил адвокат, не уточнив дату подачи жалоб.

Сотрудники пресс-служб прокуратуры Ставропольского края и ФСИН России сообщили 30 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что не дают комментариев на подобные темы по телефону.

Несмотря на ненасильственный характер организации, "Хизб ут-Тахрир" ("Партия исламского освобождения")* запрещена в целом ряде стран мира. В России она признана террористической, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане - экстремистской, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*".

Срок пребывания в ШИЗО ограничен 15 сутками

Осужденный может попасть в ШИЗО из карантина, если нарушил правила внутреннего распорядка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ИК-1 Ставропольского края, представившийся начальником отряда. "Собирается комиссия и выносит решение о его переводе в ШИЗО", - пояснил сотрудник ИК-1.

Однако, по его словам, осужденный может попасть в штрафной изолятор и сразу после приезда в колонию. "Если он приедет с действующим постановлением комиссии [о водворении в ШИЗО], тогда он отправляется туда", - сказал сотрудник колонии.

По прибытии в колонию осужденный может быть законно помещен в ШИЗО в двух случаях, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель санкт-петербургского отделения фонда «Русь Сидящая» Анна Клименко.

"Если осужденного увозили на этап из ШИЗО, и он не успел всё отбыть, то его по возвращению сразу [помещают] в ШИЗО. Если... на этапе были нарушения режима, то сразу и поместят [в ШИЗО]", - сказала Анна Клименко, подчеркнув, что согласно ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса срок заключения в штрафном изоляторе не может превышать 15 суток.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу и правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений заключенный может быть отправлен в штрафной изолятор за "неоднократные нарушения режима": драки, несоблюдение распорядка, невыполнение зарядки, а также хранение запрещенных предметов, рассказала Анна Клименко.

"Но на деле «загреметь» в штрафной изолятор можно и за другие провинности: отказ от выполнения незаконных требований заключенного, пребывающего в хороших отношениях с администрацией тюрьмы; отказ от уборки снега вместо ночного сна; отказ от выполнения незаконных требований руководства исправительного учреждения; написание жалобы на работников тюрьмы; требование выдать положенное вещевое довольствие и продукты питания", – пояснила представитель фонда.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.