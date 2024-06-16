Суд отложил допрос свидетеля по делу об убийстве Султанова

16 июня 2024, 18:51

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Суд в Дагестане перенес допрос эксперта по делу об убийстве 19-летнего Магомеда-Али Султанова на следующее заседание, но к этому времени судмедэксперт уже планирует вернуться в Петропавловск-Камчатский, сообщил адвокат потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая состоялся судебный допрос судмедэксперта из Петропавловска-Камчатского. Он заявил, что в его заключении описаны не все ранения на теле 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело об убийстве Султанова должно отправиться на дополнительное расследование, заявил адвокат. Судмедэксперт допустил грубое нарушение, пропустив одно из ранений, это ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По делу об убийстве Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На заседании 14 июня суд ограничился заслушиванием письменных доказательств и не стал проводить допрос эксперта вопреки требованию защиты потерпевших, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей Султанова.

Мы не сможем еще раз вызвать эксперта. Тот уже успел объявить, что будет в Дагестане только до 27 июня

"Оглашали только письменные доказательства, но не дали допросить врача, первым видевшего тело. Опять сослались на необходимость соблюдения порядка представления доказательств и перенесли допрос на следующее заседание – 18 июля. В результате мы не сможем еще раз, после заслушивания его показаний, вызвать эксперта. Тот уже успел объявить на прошлом заседании - после того, как спокойно признал, что не описал все раны, - что будет в Дагестане только до 27 июня, а потом опять уедет на Камчатку", - рассказал адвокат.

Допросить этого эксперта по видеосвязи нет возможности из-за разницы во времени с Петропавловском-Камчатским, пояснил ранее Ильяс Саидов. "Из-за того, что он так далеко, с ним невозможно связаться по видеосвязи – когда здесь день, там ночь", - сказал он.

Ильяс Саидов отметил, что после прошлого заседания к нему обратилась защитница обвиняемого и предложила, что на новом заседании она внесет требование о признании недопустимыми доказательств, полученных с помощью экспертизы.

"Мы договорились о том, что она выступит и скажет, что, поскольку эксперт отмечал раны как хотел и не фиксировал их, то эти доказательства нужно признать недопустимыми и отправить дело на доследование, а мы поддержим. Но утром в день заседания она к нам подошла и говорит, что, давайте, мол, вы представите, а мы поддержим. В общем, на следующем заседании я представлю это требование, и конечно, буду ходатайствовать о назначении новой экспертизы", - сказал адвокат.

Говоря о перспективах подсудимого при пересмотре дела, Ильяс Саидов отметил, что, хотя формально его положение станет более тяжелым (поскольку его деяние будет рассматриваться как совершенное в составе организованной группы), в случае, если он будет деятельно сотрудничать со следствием, ему дадут примерно такой же срок, какой могут дать при нынешнем рассмотрении.

Адвокат также рассказал, что на заседания ходят только близкие родственники Магомеда-Али Султанова. «Местные не ходят, и судя по всему, относятся к делу достаточно равнодушно – не обсуждают, не интересуются», - подчеркнул он.

Комментариями от представителей защиты обвиняемого относительно слов Ильяса Саидова "Кавказский узел" пока не располагает. Отец Магомед-Али Султанова отказался от комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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