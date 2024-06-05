Юристы раскритиковали действия судмедэксперта в деле Султанова

05 июня 2024, 05:44

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Судмедэксперт допустил грубое нарушение, описывая ранения на теле жителя Каякента Магомед-Али Султанова, когда пропустил одно из них, это ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", выводы о характере ранений, которые были нанесены Магомед-Али Султанову, эксперт основывала на данных коллеги, который уехал из Дагестана. 17 апреля стало известно, что суд согласился на принудительный привод эксперта из Петропавловска-Камчатского, что, по словам адвоката родителей Султанова, дало надежду на справедливое разбирательство. По мнению адвоката, дело должно отправиться на дополнительное рассмотрение после признания судмедэксперта, что в заключении описаны не все ранения на теле Султанова.

Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

По мнению адвоката Евгений Черноусова, то, что судмедэксперт в деле Магомед-Али Султанова не описал одну из ран, является его грубой ошибкой.

«Все до одного ранения должны быть учтены. Эксперт фиксирует все ранения, ушибы и царапины, которые были на момент поступления тела в морг, составляя заключение о причинах смерти», - заявил он 4 июня корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подобный пропуск может сыграть серьезную роль при рассмотрении дела. «Дело может дойти даже до отмены приговора», - отметил адвокат.

Черноусов также пояснил, что трасологическая экспертиза, которую не прошла рана, пропущенная экспертом, это выяснение того, откуда и каким оружием было нанесено то или иное ранение и откуда (в случае с огнестрельным оружием) вышла пуля.

Эксперт должен описывать все раны, отметил адвокат Вячеслав Савин. «Если эксперт не описал часть ранений, это вызывает серьезные сомнения в достоверности и правомерности экспертизы», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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