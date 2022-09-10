Ставропольский активист Андрей Фокин арестован после подачи заявления о нарушении на выборах на выборах

10 сентября 2022, 12:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали активиста Андрея Фокина, когда он пришел в полицию подать заявление о нарушении на выборах. После этого Фокин, выступающий доверенным лицом кандидата в горсовет Лермонтова от КПРФ, был доставлен в суд, который назначил активисту семь суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", на Ставрополье 9-11 сентября проходят выборы депутатов в девяти городских округах (Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском), а также выборы депутатов совета города Лермонтов и депутатов гордумы Ессентуков.

Об аресте Андрея Фокина стало известно из сообщения, опубликованного на сайте проекта движения "Голос"* "Карта нарушения на выборах". В нем говорится, что около 13.45 мск 9 сентября в городе Лермонтов Ставропольского края во время регистрации искового заявления о нарушении на избирательном участке 725 Андрея Фокина, который выступает доверенным лицом кандидата в депутаты Кардаш пригласили на опрос. "После чего, примерно через полтора часа отвезли в суд, и присудили 7 суток ареста", - указано в сообщении на сайте проекта.

Материалы в отношении Фокина поступили в суд в 16.36 мск 9 сентября, спустя четыре минуты, в 16.40 мск, было назначено заседание суда, которое состоялось в 17.00 мск. Фокин обвинялся в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) Судом "вынесено постановление о назначении административного наказания", следует из карточки дела на сайте Лермонтовского городского суда.

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает до 10 суток административного ареста.

Марина Кардаш, доверенным лицом которой выступает Фокин - кандидат в депутаты Лермонтовского горсовета от КПРФ, баллотируется по 10 округу, где на место в горсовете претендуют восемь кандидатов. Среди ее соперников - кандидаты от "Единой России" и ЛДПР, а также пять самовыдвиженцев, следует из информации на сайте избирательной комиссии Ставропольского края.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа суд в Железноводске назначил штраф в 30 тысяч рублей ставропольскому активисту Андрею Фокину, посчитав публикацию в соцсети пацифистского хэштега дискредитацией российских вооруженных сил. Фокин намерен обжаловать решение суда.

Фокин, активно выступающий против застройки горы Машук, сообщил также, что Ставропольский край становится площадкой для преследования экологов. "Давление на общественных экологических активистов в Ставропольском крае имеет большую историю. Кто это делает и по чьей указке, мы, конечно, знать не можем. Но есть такой принцип: "кому выгодно". Кому, например, может быть выгодным, что я сейчас, вместо продолжения отработки по уже продолжающимся историям и по новым обращениям граждан об экологических нарушениях, вместо этого вынужден изучать незнакомую мне ранее тему об административных делах по дискредитации", – сказал "Кавказскому узлу" Фокин.

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* 18 августа 2021 года Минюст России включил "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.