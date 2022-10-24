Вода в пяти поселках Калмыкии оказалась опасна для здоровья людей

24 октября 2022, 14:12

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Жителям пяти сел Черноземельского района Калмыкии подавалась вода, в которой выявлено повышенное содержание вредных веществ. Сельчанам временно запрещено использовать для питья и приготовления еды водопроводную воду, сообщила прокуратура.

Прокуратура Калмыкии провели проверку, по итогам которой выяснилось, что жителям Черноземельского района подается питьевая вода, в которой превышена допустимая норма химических веществ, что создает угрозу для их здоровья.

"Проверка организована по факту ненадлежащего качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в распределительной сети поселков Комсомольский, Артезиан, Кумской, Ачинеры, Прикумский", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы прокуратуры Калмыкии.

Главный санитарный врач республики запретил жителям использовать воду централизованного водоснабжения для питья и приготовления еды, сказано в сообщении.

Напомним, ранее жители Калмыкии неоднократно жаловались на качество питьевой воды. Так, 14 июля 2021 года жители Лаганского района заявили, что водопроводная вода не соответствует нормам СанПиН, а чиновники не принимают мер для улучшения ее качества, но при этом продолжают собирать коммунальные платежи. Местные власти тогда объявили, что пить воду из-под крана нельзя, и отчитались об установке емкостей на улицах.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2017 года участники митинга в Элисте потребовали наказать виновных в краже труб магистральных водопроводов и призвали реализовать проект по строительству водопровода для подачи питьевой воды в столицу и северные районы Калмыкии. По подозрению в мошенничестве 12 апреля 2019 года был арестован директор управления "Калммелиоводхоза".

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