Жители Калмыкии раскритиковали чиновников за проблемы с водой

14 июля 2021, 14:25

Власти Лаганского района Калмыкии слишком долго не принимали мер в ситуации с водопроводной водой, которая не соответствует нормам СанПиН, собирая при этом коммунальные платежи в полном объеме, указали пользователи Instagram, позиционирующие себя как местные жители. Чиновники объявили, что пить воду из-под крана нельзя, и отчитались об установке емкостей на улицах.

Глава калмыцкого управления Роспотребнадзора Джангра Санджиев распорядился "исключить использование воды централизованной системы водоснабжения" жителями города Лагани и села Северного, во всем Лаганском районе с 13 июля введен режим повышенной готовности, сообщила вечером того же дня администрация района на своей странице в Instagram - laganskoe_rmo. В сегодняшней публикации местные власти отчитались об установке на улицах Лагани стационарных емкостей с питьевой водой. Публикация сопровождается фотографиями пяти таких емкостей.

Согласно результатам анализа проб, опубликованным на странице администрации в соцсети, вода в местном водопроводе не соответствует нормативам по мутности, цвету и запаху. В наихудших пробах вода оказалась в четыре-шесть раз более мутной, чем допустимо, нормы по цветности превышены в 3,5-4,5 раза, а при норме по запаху в два балла эта вода получила три. В одной из пяти проб зафиксировано повышенное содержание хлороформа (в три-шесть раз) и бромдихлорметана (в полтора раза). Пробы были взяты 7 июля, а результаты их анализа получены на следующий день. Таким образом, режим повышенной готовности был введен спустя пять дней после того, как было подтверждено несоответствие воды нормативам.

Принятые районной администрацией меры не удовлетворили авторов комментариев, которые позиционируют себя как местные жители. "И все, что ли?" - спросил aivengo08_08_08. "По улицам будет доставка воды?" - задал вопрос sansl6. "Почему не режим ЧС?" - удивился adyan_bodong.

Других комментаторов возмутило, что ситуация с водой признана опасной только в двух населенных пунктах. "Почему нет в списке села Джалыково? Вода из крана там ужасная. Такое ощущение, что с болота", - написал alekseinaranov. "И почему нет в списках села Красинское, где нет вообще никаких фильтров?! В селе Красинское нет ни одного автомата с водой, чтобы хотя бы купить воду для питья и еды. Примите меры! Организуйте подвоз воды по улицам села", - потребовала milashka251087.

Чиновники начали принимать меры только тогда, когда "народ взбунтовался", заявила kamila.250388. "Интересно, а тариф будет прежним за эту тухлятину? Вы что творите вообще? <...> Пока народ не взбунтовался, так и сидели на попе ровно и подгребали финансы под себя! А жителям кто вернет прежнее здоровье и потраченные финансы на вашу непригодную воду? Посмотрим, когда решится ваш вопрос… ну либо уже напрямую в приемную президента Путина В.В. нести письмо с жалобой", - написала она. Этот комментарий стал самым популярным, он собрал 12 "лайков".

На несправедливость установленных на воду тарифов указали и другие посетители страницы районной администрации. "Какой ужас. А платим, как за питьевую", - высказалась khodzhgirova. "Во-первых, платим как за питьевую, а во-вторых, концентрация хлороформа в пять раз, судя по данным, больше [нормы]. Хлороформ, по сути, появляется только в анализах с "Водоканала" и с центрального водопровода <...>. Видимо, в "Водоканале" превышают нормы хлорирования воды", - указал badmakhalgaev_r.

Tanya_lagaeva86 считает, что в ситуацию должны вмешаться республиканские власти. "Просто издевательство над людьми. Вода - ужас, невозможно даже искупаться (помыться. - Прим. "Кавказского узла") - воняешь дустом. Дышать нечем, [на улице] стоит дым. Что происходит? Где наше правительство? Почему бездействуют?" - возмутилась она.

Пользовательница соцсети dordzhigariaeva также обратила внимание на проблему загрязнения воздуха. "Воду еще можно купить очищенную, а как купить чистый воздух? Как быть с этим смогом? Как дышать этим задымлением, если проблема с органами дыхания? Когда прекратят жечь камыш, кто сможет ответить?" - написала она.

К 14.25 мск 14 июля наиболее читаемая из двух последних публикаций на странице laganskoe_rmo собрала 184 "лайка" и 25 комментариев. У страницы 7554 подписчика.