Интерес чеченских компаний к женским резюме вырос на фоне мобилизации

19 октября 2022, 08:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские компании в конце сентября стали приглашать на собеседования женщин на 11% чаще, чем в начале месяца, сообщили в группе компаний HeadHunter. Пользователи Instagram* связали эту динамику с мобилизацией мужчин.

Как писал "Кавказский узел", в январе-августе Чеченстат зафиксировал резкий рост числа тех, кто уезжает из Чечни за рубеж: за это время республику покинули 948 человек, тогда как в аналогичном периоде 2021 года таких людей было 325. Официальные цифры занижены, на фоне военной операции на Украине число покинувших республику в разы больше, предположили кавказоведы.

Власти Чечни регулярно отчитываются об отправке на Украину добровольцев, в том числе из других регионов. 31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 чеченских добровольцев.

Работодатели в Чечне к концу сентября стали приглашать женщин на собеседования на 11% чаще, чем в начале сентября, сообщили представители группы компаний HeadHunter информагентству «Грозный-информ».

По их данным, в целом по России по сравнению с первой неделей сентября работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла в стране с 59% до 62%, а доля мужских сократилась с 41% до 38%.

Эта тенденция, по их данным, больше всего заметна в сфере "страхование" (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), "безопасность" (6%), а также "спорт, фитнес, красота" и «административный персонал» (5%).

В Чечне к концу сентября 65% всех приглашений на собеседования приходилось на женщин, 35% - на мужчин. В начале месяца эта пропорция была 54% и 46%.

При этом в Чечне к концу сентября работодатели стали на 2% реже приглашать на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет и на 1% реже – соискателей в возрасте 25-34 лет. В то же время на 1% увеличилось число приглашений кандидатов 35-44 лет, еще на 1% - кандидатов 45-54 лет и на 2% - кандидатов старше 55 лет, пишет агентство.

Еще 13 мая находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину.

Публикация информагентства размещена 18 октября в Instagram*-паблике "ЧП/Чечня", на который подписаны 362 тысячи пользователей. К 08.30 мск 19 октября под ней опубликовано 32 комментария, большая часть из них на чеченском языке.

Авторы некоторых комментариев на русском языке связали динамику статистики с мобилизацией мужчин. "Конечно, мужчины на [Украине], и неизвестно, вернутся [или] нет", - написала, в частности, jemchujina_95. "На [спецоперации] нет гарантии", - согласился skvid_001.

"Не знаю, какая бы ни была острая нехватка сотрудников, не место чеченской женщине в структурах", - высказала мнение lanacumb, не уточнив, какие структуры имеет в виду.

"Значит, у нас, у 40- и выше-летних не все потеряно еще", - заметил esila767695. "Получается, конец многоженству", - написал ramazan_005.

В октябре 2019 года член Совета по правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев предложил легализовать многоженство в мусульманских регионах. Ранее Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. Жители республики рассказали, что не считают вопрос о многоженстве актуальным, поскольку это явление не массовое. Исламоведы сочли невозможной легализацию многоженства в Чечне.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.