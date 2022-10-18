Александр Малиновский. Фото https://bloknot-kamyshin.ru

18 октября 2022, 15:31

Военный из Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Александр Малиновский погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 130 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Александр Кусмарцев стал 129-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого подтвердили власти.

Рядовой Александр Малиновский 29 сентября погиб на Украине, 14 октября состоялись его похороны сообщила администрация Котельниковского района. У Александра остались жена и две дочери. Ему было 37 лет, говорится сообщении от 17 октября в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 130 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный житель Адыгеи арестован за побег", "Уроженец Ногайского района погиб на Украине", "Мэр Избербаша сообщил о гибели контрактника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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