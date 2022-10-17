Уроженец Ногайского района погиб на Украине

17 октября 2022, 17:16

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Доброволец Амирхан Мурзагельдиев погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 232 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня мэр Избербаша Магомед Исаков сообщил, что на Украине погиб контрактник Али Абдуллаев. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 231 уроженца Дагестана.

Житель села Терекли-Мектеб Ногайского района Амирхан Мурзагельдиев погиб на Украине, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Мурзагельдиев отправился на Украину добровольцем 24 сентября, а 3 октября получил ранение. "Смертельно раненого [Мурзагельдиева] друзья доставили в санпункт, оттуда в госпиталь. Он боролся за жизнь несколько дней, но не выжил", - говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 232 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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