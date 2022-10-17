Мэр Избербаша сообщил о гибели контрактника на Украине

17 октября 2022, 15:34

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На Украине погиб контрактник из Избербаша Али Абдуллаев, сообщил мэр города, пообещав помощь его семье. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 231 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября мэр Дербента сообщил о гибели в военной операции на Украине Мухтара Казимагомедова. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 230 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В военной операции на Украине погиб житель Избербаша Али Абдуллаев, проходивший контрактную службу, сообщил сегодня мэр Избербаша Магомед Исаков в своем Telegram-канале. "Администрация города окажет всю необходимую помощь семье погибшего", - написал он.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 231 уроженца Дагестана.

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