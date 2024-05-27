27 мая 2024, 08:54

Беспилотники сбиты в районе Геленджика

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Минувшей ночью военные уничтожили над территорией Краснодарского края четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины, отчиталось Минобороны. Губернатор уточнил, что беспилотники пытались атаковать, в том числе, объекты в Геленджике.

По данным Минобороны, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Краснодарского края уничтожены четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью беспилотники попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике. Все летательные аппараты были подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен, написал сегодня в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что пострадавших нет.

"Кавказский узел" также писал, что территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников после начала специальной военной операции на Украине. В частности, 22 мая администрация Новороссийска сообщила, что в результате атаки беспилотников повреждено жилье 80 горожан, в том числе 12 частных домов и 17 квартир. 19 мая нефтезавод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после того, как на его территорию упали шесть беспилотников.

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Примечание:

"Работа Славянского нефтезавода остановлена после атаки дронов", "На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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