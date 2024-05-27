Беспилотники сбиты в районе Геленджика

27 мая 2024, 08:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные уничтожили над территорией Краснодарского края четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины, отчиталось Минобороны. Губернатор уточнил, что беспилотники пытались атаковать, в том числе, объекты в Геленджике.

По данным Минобороны, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Краснодарского края уничтожены четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью беспилотники попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике. Все летательные аппараты были подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен, написал сегодня в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что пострадавших нет.

"Кавказский узел" также писал, что территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников после начала специальной военной операции на Украине. В частности, 22 мая администрация Новороссийска сообщила, что в результате атаки беспилотников повреждено жилье 80 горожан, в том числе 12 частных домов и 17 квартир. 19 мая нефтезавод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после того, как на его территорию упали шесть беспилотников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.