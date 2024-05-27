Россия предложила помощь Армении по ликвидации последствий наводнения

27 мая 2024, 07:37

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Готовность направить специалистов и технику в зону наводнения в Тавушской области выразило МЧС России. Руководство 102 российской военной базы получило указание от министерства обороны выделить личный состав и необходимую технику.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тавушской области сегодня произошло наводнение. По предварительным данным, два человека погибли. Из зон наводнения в Армении эвакуировано более 200 человек, отчитались спасатели. Позднее стало известно, что число погибших возросло до трех.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения. В сообщении, опубликованном вечером 26 мая в телеграм-канале ведомства, говорится, что помощь предложена жителям Армении.

МЧС информирует, что "в рамках двустороннего сотрудничества" ведомство через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь.

Ранее помощь в ликвидации последствий наводнения предложило министерство обороны Российской Федерации. В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что командование 102 российской военной базы получило соответствующие указания "на выделение личного состава, а также необходимой техники".

Также Минобороны сообщает, что при получении запроса от армянской стороны в зону наводнения будут направлены силы и средства вооруженных сил России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Иджеване – административном центре Тавушской области – ожидается слабый дождь, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 28 мая прогнозируется переменная облачность, температура понизится до +13 градусов, скорость ветра - до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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