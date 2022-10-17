Волгоградцы пожаловались на зловонный туман по вечерам

17 октября 2022, 04:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вечером на северную часть Волгограда опускается зловонный туман, пожаловались пользователи Telegram. Некоторые из них предположили, что горит расположенная поблизости свалка.

Жители северной части Волгограда пожаловались, что вечером 16 октября на район обрушился зловонный туман.

По словам горожан, отвратительный запах сопровождается пеленой густого тумана. "Запах такой, будто тлеет старая свалка. Воняет не совсем на Спартановке, а перед въездом на нее на остановке "Институт" и за площадью Дзержинского, тут запах прямо концентрированный, затем он немного рассеивается, ка и туман. Но он есть, и к запаху горелого примешиваются "нотки" химии и тухлятины", - приводит "Блокнот-Волгоград" впечатления очевидца.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области изданию заявили, что не получали жалоб по этому вопросу.

Публикация в Telegram-канале издания набрала по данным нам 04.40 мск сегодня, 17 октября более шести тысяч просмотров и 29 комментариев.

Пользователи сообщили, что не только вечером 16 октября ощущали отвратительный запах. "Это каждый день происходит на протяжении уже двух недель, особенно к ночи просто ужас", - написала Лена.

"Это происходит уже вторую неделю. Сегодня (16 октября) не исключение. Дымовуха и зловоние. В квартире дышать нечем", - подтвердила Яна.

"Горит свалка на Селезневке, без респираторов мимо ехать опасно", - сообщила IraTihaya.

"Кошмар, на Транспортном дышать невозможно", - жалуется I M S.

"Свалка не может гореть по расписанию. Каждый вечер с восьми-девяти вечера", - парировала Яна.

"Почему гари нет днем, а вонь появляется после 20 часов, напоминает сброс с завода", - поддержал предыдущего комментатора Геннадий.

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