17 октября 2022, 04:45

Волгоградцы пожаловались на зловонный туман по вечерам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вечером на северную часть Волгограда опускается зловонный туман, пожаловались пользователи Telegram. Некоторые из них предположили, что горит расположенная поблизости свалка.

Жители северной части Волгограда пожаловались, что вечером 16 октября на район обрушился зловонный туман.

По словам горожан, отвратительный запах сопровождается пеленой густого тумана. "Запах такой, будто тлеет старая свалка. Воняет не совсем на Спартановке, а перед въездом на нее на остановке "Институт" и за площадью Дзержинского, тут запах прямо концентрированный, затем он немного рассеивается, ка и туман. Но он есть, и к запаху горелого примешиваются "нотки" химии и тухлятины", - приводит "Блокнот-Волгоград" впечатления очевидца.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области изданию заявили, что не получали жалоб по этому вопросу.

Публикация в Telegram-канале издания набрала по данным нам 04.40 мск сегодня, 17 октября более шести тысяч просмотров и 29 комментариев.

Пользователи сообщили, что не только вечером 16 октября ощущали отвратительный запах. "Это каждый день происходит на протяжении уже двух недель, особенно к ночи просто ужас", - написала Лена.

"Это происходит уже вторую неделю. Сегодня (16 октября) не исключение. Дымовуха и зловоние. В квартире дышать нечем", - подтвердила Яна.

"Горит свалка на Селезневке, без респираторов мимо ехать опасно", - сообщила IraTihaya.

"Кошмар, на Транспортном дышать невозможно", - жалуется I M S.

"Свалка не может гореть по расписанию. Каждый вечер с восьми-девяти вечера", - парировала Яна.

"Почему гари нет днем, а вонь появляется после 20 часов, напоминает сброс с завода", - поддержал предыдущего комментатора Геннадий.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

Волгоградцев возмутило трехдневное отсутствие подвоза воды после аварии", "Жители поселка под Волгоградом пожаловались на перебои с водой", "Пользователи соцсети пожаловались на перебои с водоснабжением в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 октября 2022, 03:46

17 октября 2022, 02:47

  • Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован по требованию сочинских приставов

    Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован на территории России. По данным организации, сайт недоступен из-за блокировки одной страницы по требованию судебных приставов Сочи от 2020 года. Они потребовали ограничить доступ к материалу об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider** из-за статьи о браконьерской рыбалке и охоте VIP-персон.

17 октября 2022, 01:48

17 октября 2022, 00:49

16 октября 2022, 23:50

  • Солдат погиб в Азербайджане

    Военнослужащий Мирсалех Джаббаров найден мертвым, дело расследуется по статье о доведении до самоубийства, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи