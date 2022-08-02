Волгоградцев возмутило трехдневное отсутствие подвоза воды после аварии

02 августа 2022, 11:36

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С 31 июля в волгоградском поселке Южный нет воды, и власти на протяжении трех суток не организовали её подвоз, пожаловались жители. Водоснабжение в поселке прервано из-за нескольких аварий, пояснили в местном Водоканале и пообещали организовать подвоз воды сегодня.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградцы регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением. Так, 1 января 2021 года жители Ворошиловского района Волгограда пожаловались, что в новогоднюю ночь остались без водоснабжения, а в Дзержинском районе также было отключено отопление, рассказали они.

31 июля в поселке Южный в Волгограде прекратилась подача воды и с этой даты в поселке не организован ее подвоз, рассказал один из местных жителей.

"У нас порвана линия водоснабжения. Причем мы концессиям сбрасывали фото и видео, показывали, где течет. Они вообще не ремонтируют. Латают немного и не ремонтируют дальше. <…> У нас в гаражах течет вода из канализационного колодца, который давно отключен, и поэтому оттуда рвет чистая вода. Мы третий день объясняем им – идите и делайте там. Они не хотят упорно туда идти. Хорошо, у кого есть дача. Там хоть есть поливная вода, у меня фильтры стоят, купаться можно. А остальным как? А бабушкам, которые даже подняться с места не могут?" – привел его слова 1 августа "Волгоград Онлайн".

Горожане обращались в районную и городскую администрации, но проблема решена не была, рассказал другой житель. По его словам глава Красноармейского района в отпуске, а после звонка на горячую линию не последовало реакции. "На собрании жителей поступило предложение не оплачивать счет за воду в этом месяце", – отметил он.

Жителям поселка Южный подвоз воды будет организован 2 августа, сообщил сотрудник пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения".

Помимо подвоза воды, волгоградцы также пожаловались, что от "Концессии водоснабжения" нет информации, когда завершится ремонт. "Подвоз воды в цистернах не организован. Люди без воды. На вопрос о воде был ответ: "Начальство ушло, рабочий день закончился, по подвозу информацию не имеем". Одно из мест порыва было сфотографировано и отправлено в Водоканал Красноармейского района, бригада которого не смогла найти это место, – привел слова местного жителя 1 августа "Блокнот Волгоград".

Сотрудник "Концессии водоснабжения" пояснил, что подача воды была прекращена из-за аварии на трубопроводе 31 июля. Поломка была устранена в тот же день. Но при заполнении системы водой, было обнаружены еще две поломки.

"Кавказский узел" также писал, что 28 апреля жители поселка Микоян под Волгоградом рассказали, что регулярно с наступлением теплого времени года в поселке на несколько суток отключается водоснабжение. Изношенные сети не справляются с нагрузкой, но власти не реагируют на жалобы, сообщили они.

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