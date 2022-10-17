Глава Адыгеи сообщил об отправке в зону СВО группы мобилизованных

17 октября 2022, 00:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения отправились 50 мобилизованных с водительской подготовкой, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал, что дошкольники из семей мобилизованных жителей республики будут бесплатно посещать детские сады, а школьники получат бесплатное горячее питание. По его словам, единовременное пособие в 100 тысяч рублей получили почти все мобилизованные в регионе.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил на своем Telegram-канале, что 16 октября 50 мобилизованных граждан республики "с водительской подготовкой отправились в Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения".

По его словам, "поступления на службу они убудут в район СВО для выполнения задач по логистике". Глава республики отметил, что мобилизованным выдали снаряжение - спальные мешки, пенополиуретановые коврики, утепленные резиновые сапоги и плащи-накидки, а также радиостанции и походные газовые плиты. В их закупке участвовали, в том числе, "бизнес-сообщества".

Публикация Кумпилова по данным на 00.49 мск сегодня, 17 октября набрала более четырех тысяч просмотров.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации в России. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.