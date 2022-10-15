Власти решили расширить территорию Сириуса в Сочи

15 октября 2022, 07:23

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Правительство России внесло законопроект о расширении федеральной территории Сириус в Краснодарском крае на 88 тысяч гектаров земли, включая 14 населенных пунктов и особо охраняемые природные территории.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября 2019 года власти Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Местные жители выступили против планов властей пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель. Среди населения был проведен опрос, в котором приняли участие 5205 человек, более 4000 опрошенных высказались за появление поселка Сириус.

Правительство Российской Федерации внесло 13 октября в Госдуму законопроект о расширении федеральной территории Сириус.

В законопроекте, опубликованном 14 октября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, указано, что для расширения Сириуса предлагается внести изменения в закон "О федеральной территории Сириус", принятый в 2020 году.

В Сириус предлагается включить 88 тысяч гектаров земель между рекой Мзымтой и границей с Абхазией до границы с Мостовским районом Кубани, в том числе 14 населенных пунктов с общим числом жителей 25 тысяч человек, часть Сочинского национального парка, часть Сочинского общереспубликанского природного государственного заказника, часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, Субтропический научный центр Российской академии наук, Научно-исследовательский центр медицинской приматологии.

При этом в законопроект отмечается, что все земли особо охраняемых природных территорий "в уточненных границах Федеральной территории "Сириус" сохранят свой статус и существующую структуру управления". Также отмечается, что "реализация законопроекта не повлечет социально-экономических и других последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ".

Планируется также расширить Совет Сириуса с 17 до 19 человек. В случае, если Госдума одобрит законопроект, переходный период продлится до конца 2023 года.

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