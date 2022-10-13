Армянский солдат подорвался на мине

13 октября 2022, 01:56

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Солдат армии Армении погиб при взрыве мины.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что в ночь на 12 октября азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции на восточном участке границы, после чего армянские военные открыли ответный огонь. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности. При этом Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники.

Инцидент произошел 12 октября в 18:30 по местному времени.

Военнослужащий ВС Армении Сарибек Егоян получил смертельное ранение при взрыве мины, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении назвало инициаторами перестрелки азербайджанских военнослужащих.

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