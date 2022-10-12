Сфера туризма в Нагорном Карабахе пострадала из-за проблем с безопасностью

12 октября 2022, 03:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После осенней войны 2020 года число туристов в Нагорном Карабахе резко снизилось из-за напряженной ситуации, но по-прежнему туристов интересуют старинные монастыри, сообщили в управлении по туризму. На фоне прошедших местных выборов в карабахских селах и чиновники, и местные жители рассчитывают, что с наступлением спокойной жизни в них вернутся и туристы.

Как писал "Кавказский узел", летом власти Нагорного Карабаха объявили о рассмотрении проекта туристических пассажироперевозок. По их данным, после осенней войны 2020 года турпоток в Нагорный Карабах снизился на порядок, но в первом полугодии 2022 года отрасль показала признаки возрождения. В список безопасных и туристически привлекательных мест были внесены села, в которых 9 октября прошли выборы в органы местного самоуправления.

В Нагорном Карабахе 9 октября в четырех общинах Мартакертского района и в одной общине Мартунинского района прошли выборы в органы местного самоуправления. В Мартакертском районе, в общинах Мохратах, Нор Казанчи и Ванк выбирали Совет старейшин, а в общине Цмакаог – главу общины. В Мартунинском районе, в общине Херхан также выбирали Совет старейшин.

Судя по данным, опубликованный на официальном сайте ЦИК Нагорного Карабаха, в выборах в Совет старейшин не принимали участие представители оппозиционных партий, а число кандидатов в Совет старейшин соответствовало числу состава Совета. В общине Цмакаог за главу общины боролись два кандидата – ныне исполняющий обязанности руководителя общины, беспартийный Арам Иосифян и заведующий медпунктом Цмакаога, член правящей партии «Свободная Родина» Араик Овсепян. По предварительным данным, как сообщили из села Цмакаог, Осипян набрал больше голосов, передает корреспондент "Кавказского узла".

По предварительным подсчетам Центризбирком Нагорного Карабаха, «явка на выборах в органы местного самоуправления в пяти общинах составила 41,72 процента».

В частности, на своем официальном сайте, ЦИК сообщает, что в Мартакертском районе в Цмакаог из 168 избирателей проголосовало 122 (72.62 %), в Мохратах из 264 избирателей - 161 (60.98 %), в Нор Казанчи из 123 избирателей - 67 (54.47 %), в селе Ванк из 1032 избирателей - 299 (28.97 %), и в Мартунинский район Херхан из 86 избирателей - 49 (56.98 %).

«Учитывая, что у нас сверхцентрализованная система управления, выступать на местном уровне ни одна оппозиционная политическая сила не решилась. Потому что так или иначе будет ограничена в полномочиях. То есть вести активную деятельность представитель оппозиционной партии не сможет – если на уровне центральной власти многие послевоенные социальные проблемы с трудом решаются, то на уровне старейшин и главы общины ожидать активной и плодотворной деятельности не стоит», - сказал 11 октября корреспонденту "Кавказского узла" социолог и политолог, лектор Арцахского госуниверситета Давид Карабекян.

Он отметил, что «явку на выборах можно считать высокой, учитывая послевоенное ситуацию и периодическую агрессию Азербайджана а отношении армянских государств в течение всего года».

Карабекян считает, что «приезд Рубена Варданяна не мог повлиять на процесс выборов, потому что в ходе его встреч, судя по информациям в СМИ, никаких конкретных договоренностей и программ, которые повлияют на внутреннюю и внешнюю ситуацию страны, не было».

Предприниматель Рубен Варданян, покинувший Россию, получил 4 октября от президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна предложение возглавить правительство. Варданян сообщил, что пока раздумывает над предложением.

В администрации Мартакертского района Нагорного Карабаха сообщили, что в селах, где проходили выборы, проживают до двух тысяч человек, в основном они занимаются сельским хозяйством, работают в образовательных учреждениях, в администрации общин или в горнодобывающих предприятиях и строительстве.

За турсезон Нагорный Карабах посетили 3484 иностранных гражданина

По данным управления по туризму при министерства образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха, «в период с января по август 2022 года, республику Арцах (Нагорный Карабах) посетили 3484 иностранных гражданина, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число иностранных граждан, посетивших Арцах (Нагорный Карабах) увеличилось на 36,09 процента (2 560 человек посетили в 2021 году), а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 89 процентов (31 154 человека посетили Арцах в 2019 году)».

Туристы из Армении не входят в указанное число, их учет не ведется, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель управления по туризму Нагорного Карабаха Геворг Аракелян.

«Следует отметить, что 86,34 процента от общего числа посетителей прибыли из стран СНГ, а 13,66 процента - из других стран. Более 10 посетителей прибыли в Арцах (Нагорный Карабах) с деловыми целями, а остальные - с целью отдыха», - уточнил он.

Аракелян сообщил, что с 5 августа по 11 сентября реализовывалась госпрограмма «Туристический автобус», в рамках которой совершались маршруты для местных туристов по двум направлениям. «Первый маршрут – из Степанакерта в Мартакертский район с посещением музея Николь Думан в общине Цахкашат, церкви Акопаванк в общине Колатак, и монастырь Гандзасар в селе Ванк. Второе направление - из Степанакерта в через Бовурханский монастырский комплекс в монастырь Амарас в Мартунинском районе. Это безопасные для туристов маршруты. Билет на один маршрут стоил тысячу драмов (чуть более двух долларов) на человека. Программой воспользовались 640 человек», - сказал Аракелян.

Он заметил, что в этом году было запланировано проведение ряд фестивалей, однако из-за напряженной ситуации они были отменены. Однако в этом году сфера туризма Нагорного Карабаха была представлена на армяно-иранском фестивале «Навасард» в Сисиане в Армении.

Геворг Аракелян заметил, что особенно интересны для туристов старинные монастыри. Монастырь Гандзар соответствует нормам для посещения туристов, ведутся ремонтные работы по обустройству монастырского комплекса Амарас, планируется восстановление Акопаванка.

По его словам, «в первые месяцы лета турагенства из Армении привозили туристов из Армении, но напряженная ситуация на линии соприкосновения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана в начале августа, ситуация с Бердзорским коридором, а после эскалация на границе Армении, приостановил поток туристов из Армении». Аракелян отметил, что «туристический сезон официально завершился в октябре, но если будет спокойная ситуация, туристы будут приезжать, мы только будем рады этому».

В администрации села Ванк корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что до войны 2020 года сфера туризма приносила хороший доход местным жителям Ванка – работали гостиницы, придорожные кафе, множество торговых точек. После войны ситуация кардинально изменилась, туристический поток резко сократился, а местные туристы проезжают на автобусах в Гандзасар, не останавливаясь в селе.

Новоизбранный глава общины Цмакаог Араик Овсепян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сфера туризма восстановится, когда в регионе будет спокойная и безопасная ситуация.

«У нашего села очень много достопримечательностей, которые будут интересны для туристов. До войны 2020 года здесь в туристический сезон приезжали много туристов, организовывались разные мероприятия с представлением наших национальных традиций. Действовала инфраструктура - туробъекты, гостиница, жители реализовывали свою продукцию. Но после войны все это перестало работать. Мы здесь больше не видим наплыва туристов. Люди едут только в Гандзасар и обратно, к нам не заезжают. Когда в Арцахе (Нагорном Карабахе) восстановится мирная, безопасная жизнь, тогда и будем думать о восстановлении сферы туризма», - сказал Овсепян.

Жители назвали безопасность главнейшим факторов развития Нагорного Карабаха

Жители карабахских сел заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ни о каком развитии туризма не может быть и речи, пока не будет решен вопрос с безопасностью.

«Даже родственники из других стран не приезжают погостить, как это было в прошлые довоенные годы. Вы хотите, чтобы туристы приезжали? Но я не исключаю, что туризм можно частично развить, если правильно организовать – мы же здесь живем, значить местный туризм можно активизировать», - сказала жительница села Цмакаог, педагог местной школы Асмик Осипян.

Житель села Ванк Арам Аветисян заявил, что «до войны, особенно в туристический сезон, поток туристов в Ванк, в частности в Гандзасар, не прекращался круглосуточно».

«Действовала инфраструктура, люди села там работали. Но после войны туристов нет. На сегодня только автобусы со школьниками или студентами едут в монастырь Гандзасар. Иностранных туристов видим изредка, так как есть проблема безопасности в регионе, потому люди боятся приезжать. Даже из Армении», - сказал мужчина.

Он добавил, что «до войны от туристов у жителей села был доход, люди работали в гостиницах и ресторанах, работали гидами, если турист хотел узнать больше, кроме Гандзасара, а также в торговых точках, придорожных кафе или ларьках, зонах отдыха, где туристам предлагалась местная продукция».

Манана Сараджян из Еревана рассказала, что в этом году приезжала в Степанакерте с группой студентов на отдых, посетила Гандзасар. «Летом мы с однокурсниками посетили несколько исторических достопримечательностей Армении. После посещения монастыря Татев следующей точкой нашего маршрута был Степанакерт, а после - Гандзасар. Я была рада, что Гандзасар не пострадал во время войны, потому что родители рассказывали, что во время первой карабахской войны комплекс подвергался ракетному обстрелу. Даже показывали снаряд, застрявший в стене монастыря», - рассказала девушка.

Она выразила надежду, что «вопрос безопасности и статуса Арцаха (Нагорного Карабаха) будет решен, туристы начнут опять приезжать сюда».

Арташ Петросян отметил, что каждый год приезжает в Арцах (Нагорный Карабах), "чтобы посетить святые места и отдохнуть". Он считает, что любой христианин, знающий историю, должен совершить паломничество в Нагорный Карабах и посетить все святые места.

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